Dijital Göbeklitepe’ye rekor ziyaretçi

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe kazı alanından elde edilen bulguların dijital sanatlarla ifade edilmesini sağlayan “Göbeklitepe: The Gathering” dijital sergisini, 10 günde 4 bini aşkın kişi ziyaret etti. Ankara CerModern’de 21 Eylül’de açılan ve 2 bin 500 metrekarelik ana galeriye kurulan sergi, girişinde ziyaretçilerini buğday mayası kokusuyla karşılıyor. Ana alana gitmek için uzun ve yıldızların aydınlattığı karanlık bir yoldan yürüyen ziyaretçiler, 12 bin yıl öncesinin tehlikelere açık ortamını deneyimleme imkanı yakalıyor. Dijital ekranlarda kendi silüetlerini gören ziyaretçiler, bir süre sonra bunun başka silüetlerle karışmasına şahitlik ederek, güven ve tehlike kavramlarını sorgulayabiliyor. Ziyaretçileri toplanma alanı olarak dizayn edilmiş ana sergide Göbeklitepe’de bulunan 12 taş karşılıyor. Taşların üzerindeki el işaretlerinin tümüne aynı anda basılmasıyla 12 bin yıl öncesinin insanlarının sergiye özel görsel şovu başlıyor. 10 dakika süren dijital deneyimde ziyaretçiler, buğday tarlalarından geçiyor, Göbeklitepe’nin dikilitaşlarını görüyor.

31 ARALIK’A KADAR AÇIK

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer, 12 bin yıl öncesinin insanının sıradan bir gününden hareket ettiklerini belirterek, o zamanın günlük rutinini ikonografik öğelerle ziyaretçilere yansıtmaya çalıştıklarını aktardı. Tümer, serginin 31 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacağını kaydetti.