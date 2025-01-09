''Dijital İstanbul'' tanıtıldı

İstanbul Valiliği ve Ziraat Katılım Bankasının katkıları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Başkanlığı ve İl Müftülüğü olmak üzere kentin paydaşları ile hazırlanan "Dijital İstanbul" projesinin İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Projeye ilişkin görüntünün izletildiği programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, son 20 yılda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Vakıflar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının ecdat yadigarı eserleri ihya ettiğini dile getirdi.

Gül, 20 senede eserlerin hemen hemen tamamına yakınının restore edildiğini, korunduğunu ve tanıtıma hazır hale geldiğini belirterek, "Bunları İstanbul'umuza gelen yabancılara göstermek artık boynumuzun borcu oldu. Şöyle bir sorunumuz var, özellikle İstanbul'a gelen 17 milyon yabancı misafirimiz var, bunların hemen hemen tamamına yakını da bu eserleri ziyaret ediyor. Bunun dışında da İstanbul'da yaşayan yaklaşık 16 milyon hemşehrimiz var. Çocuklarımız, gençlerimiz, kendimiz gezdiğimizde herhangi bir eserle ilgili bilgi almak istediğimizde bazen kulaktan dolma bilgilerin gerçekmiş gibi anlatıldığına şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gül, yüzyıllardır ayakta duran, kimliğini muhafaza eden ecdat yadigarı eserlerin, kulaktan dolma bilgilerle bir anlamda değerinin düşürüldüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun için Ziraat Katılım'ın önderliğinde ilk etapta 200 camimizde bu uygulama başladı. İnşallah ikinci etabında, üçüncü etabında bizim çalışacağımız cami sayımız 600. Ama 40 bine yakın eserimiz var, inşallah bunlardan tanıtılabilecek olanları, gezilebilecek olanları bu kapsamda Ziraat Katılım gibi başka sponsorlar da bularak sosyal sorumluluk projelerinde herkesin bir ucundan tuttuğu bu projeyi İstanbul'umuza, Türkiye'mize tekrardan kazandırmış olacağız. Bu uygulamayı yapan firmamıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten hem 5 dilde olması, bilgilerin muhafaza altına alınması, geri dönüşümünün mümkün olması ve kendini yenileyebilir bir durumda olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti."

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, üç aylara ithafen projeye camilerle başladıklarını anlattı.

Projeyle kültür varlıklarını karekod teknolojisiyle hem bu şehirde yaşayanlara hem de İstanbul'u ziyarete gelen misafirlere yazılı ve sözlü olarak anlatacaklarını belirten Özdemir, projenin ileriki aşamalarda diğer inanç gruplarının mabetlerini ve sivil mimari yapıları da kapsayacağını kaydetti.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, müdürlük olarak bir tarafında yer aldıkları projeyi İstanbullulara tanıtmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da İstanbul'un, eski Belediye Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde akıllı şehirler içerisinde önemli bir yeri olduğunu, 6 senedir kentte bu konuda belediye tarafından herhangi bir çalışma yapılmadığını söyledi. Yıldırım, projenin gezerken anlamak açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

- PROJE

"Dijital İstanbul" projesiyle kentte ilk aşamada en çok ziyaret edilen 200 esere karekod teknolojili panolar asıldı. 60 metreden okunabilecek şekilde yerleştirilen karekod teknolojili panolar, hem ziyaretçilerin hem de ziyaret etmeden önce doğru bilgi almak isteyenler için 7/24 yayında olacak.

Karekod uygulamasıyla tescilli kültür varlıklarının bilgilerine, doğru, hızlı ve anlaşılabilir bir şekilde ulaşılacak.

Karekod uygulaması, tüm akıllı cihazlarla uyumlu çalışarak Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde hizmet verecek şekilde hazırlandı.