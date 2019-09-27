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''Dili yok olan ülke yok olur''

TRT’deki 41 yıllık meslek hayatını başspikerlikle zirvede bırakan Cihangir Göker, dilini kaybeden milletlerin yok olmaya mahkum olduklarını söyledi ve ekledi: Türkçe’ye sahip çıkacağız.

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TRT’de 41 yıllık spikerlik yapan diksiyon eğitmeni Cihangir Göker, dilini kaybeden milletlerin yok olmaya mahkum oldukları söyledi. Göker, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla Türk dilinin yaşadığı sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin önerilerde bulundu. 

MEDYA DİKKAT ETMELİ

“Medyanın Türkçeyi çok dikkatli kullanması gerekiyor” diyen Göker, basın camiasına Türk dilinin gelişmesi için büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı. Göker, dilin doğru kullanılması için Türk Dil Kurumunun sözlüğünü herkesin edinmesi gerektiğine işaret ederek “Bana diyorlar ki ‘Hocam biz sözlüğü ne yapalım? TDK’nin sayfasına gireriz telefonumuzdan.’ Evet iyi de, o bilene hizmet ediyor. Yani bilip de hatırlayamadığı bir sözcüğü bulmak için muhteşem bir hizmet internet sözlüğü ama bir kelimeyi ilk defa öğrenen için basılı sözlük şart” ifadesini kullandı. Göker, zengin ülkelerin dillerinin dünyada en çok konuşulan dillerden olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: “Ekonomik güç, hangi dili konuşturuyor dünyaya? İngilizceyi bu açık. Demek ki ekonomik açıdan güçlü olmak dilde hakimiyeti beraberinde getiriyor. Hatalı, yaygın söylenişler yaygın hale gelirse dil yok olur. Dil yok olursa o ülke yok olur. Dil eğer doğru kullanılmıyorsa yetersiz kullanılıyorsa düşüncülerin oluşumu dahi yetersizdir. Türkçeye sahip çıkacağız. Bu bizim atalarımıza olan borcumuzdur.” 

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