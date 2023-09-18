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Kültür Sanat

Dışişleri Bakanlığı bu sözlerle duyurdu: Suudi Arabistan'da düzenlenen komitede listeye kaydedildi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Gordion Antik Kenti, 10-25 Eylül 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmekte olan Dünya Miras Komitesi'nin Genişletilmiş 45. Oturumu'nda UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir” denildi.

IHA18 Eylül 2023 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı bu sözlerle duyurdu: Suudi Arabistan'da düzenlenen komitede listeye kaydedildi
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Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara'da bulunan Gordion Antik Kenti, 10-25 Eylül 2023 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmekte olan Dünya Miras Komitesi'nin Genişletilmiş 45. Oturumu'nda UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiştir.

Gordion, M.Ö. 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun yıkılışıyla birlikte yükselen Frigya'nın politik ve kültürel başkentidir. Gordion'un kaydıyla birlikte Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ndeki alanlarının sayısı 20'ye yükselmiştir."

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