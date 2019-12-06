Diyanet’ten Arapça akademik dergi
Türkiye'deki dini ilimler alanında var olan birikimin İslam dünyasına aktarılması amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan Diyanet Arapça İlmi Dergisi, aralık ve haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez çıkarılacak.
Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, topluma sahih dini bilginin ulaştırılması amacıyla 1956’dan beri süreli yayın çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kurt, ilk olarak “Diyanet İlmi”, 1968’de “Diyanet”, 1979’da “Çocuk” ve bu yıl içinde ise “Aile” dergisinin yayımlanmaya başladığını hatırlatarak Türkiye’de ilim hayatı ve akademik camianın desteklenmesi amacıyla da “Diyanet Arapça İlmi Dergisi”nin hazırlandığını söyledi. Hakemli olarak yayımlanan derginin ilk sayısının bu ay çıkarıldığını bildiren Kurt, “Türkiye’deki ilmi-akademik birikimi tüm İslam dünyasına taşımak istiyoruz çünkü İslam aleminin, Türkiye’deki bu ilmi mirası tanımaya ve anlamaya ihtiyacı var. Arapça, İslami ilimlerin evrensel dilidir. Dolayısıyla bu birikimin dünyaya yayılması noktasında Arapçayı kullanmak zorundayız. Dergimiz de buna aracılık yapacak” diye konuştu.
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