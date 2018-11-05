Diyarbakır'da ücretsiz sinema ve tiyatro

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla, kırsalda yaşayan vatandaşların da ücretsiz sinema ve tiyatro etkinliklerinden yararlanması sağlanıyor.

43 bin kişi ücretsiz sinema filmi izledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla kent merkezinin yanı sıra köylerde de tiyatro oyunu sahneleniyor, film gösterimi yapılıyor.

Görevlendirmenin yapıldığı tarihten bu yana belediyenin kültür sanat çalışmaları sayesinde 43 bin kişi ücretsiz sinema filmi izledi, 18 bin kişi de tiyatro etkinliklerinden faydalandı.

Kültür sanat faaliyetlerinin artırılması için çalışılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Tiyatro ve Sinema Şube Müdürü Handan Ekici, 1990 yılından bu yana Şehir Tiyatrosunda çalıştığını söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür Merkezinin yeni açıldığını, belediye olarak öncelikle kentte kültür ve sanat faaliyetlerinin artırılması için merkezde neler yapılabileceğini belirlediklerini anlatan Ekici, daha sonra bu projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Kırsala tiyatro ve sinema götürüldü

Handan Ekici, çalışmalar kapsamında kırsaldaki vatandaşların ayağına tiyatro ve sinema götürdüklerini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sanata hem ekonomik hem de yer anlamında çok büyük destek veriyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının yaptığı çalışmalarda belediyeden çok büyük destek alıyoruz. Destekler için teşekkür ediyorum. Bunlar halk için yapılan projeler. Yaptığımız bütün etkinlikleri tiyatro dahil ücretsiz yapıyoruz. Sinema gösterimlerinde her hafta yoğun bir kalabalıkla karşılaşıyoruz. Bundan dolayı özel gösterimler yapıyoruz."

"Hedef izleyici oranını yüzde 20 artırmak"

Handan Ekici, Kültür Merkezinde 22 çocuk, 14 yetişkin filminin gösterime girdiğini, şu ana kadar 43 bin seyirciye, Şehir Tiyatrosunun yaptığı etkinliklerde de 18 bin kişiye ulaştıklarını vurgulayarak, önümüzdeki yıl hedeflerinin bu sayıları en az yüzde 20 artırmak olduğunu dile getirdi.