DHA 18 Ağustos 2020 Salı 20:22 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 20:22

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı'nın arkeolojik kazılarına yeniden başlandı. Kazı alanını yerinde inceleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kazının kesintisiz süreceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 8 bin yıllık Amida Höyük'te bulunan Artuklu Sarayı'nın ve onlarca medeniyete ait izlerin ortaya çıkarılması için ara verilen arkeolojik kazı çalışmalarını yeniden başlattı. Artuklular dönemine ait saray kalıntısı ortaya çıkarılan höyükte devam edecek arkeolojik kazı ve araştırmayla, kentin tarihi hakkında birçok belge ve bilgiye ulaşılması bekleniyor.

800 YILLIK SARAY GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILACAK

Kazı çalışmasına da katılan Vali Karaloğlu, kazı alanının UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer aldığını, Artuklu Sarayı'nın 1200 ila 1220 tarihleri arasında inşa edildiğini belirtti. Buranın 5 bin yıldır yönetim merkezi olarak kullanılan dünyadaki ender alanlardan biri olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Bulunduğumuz bu alanın tamamı UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde olan, bizim insanlık için korumamız gereken alanların birisidir. Amida Höyük kazı alanında Artuklu Sarayı'nın kazısı şu anda yapılıyor. Artuklular 300 sene bölgeyi yönetmiş. Bölgede de, Diyarbakır'da da, Sur içinde ve dışında da önemli eserler bırakmış Diyarbakır'a önemli katkılar sunmuş bir medeniyettir. Kazısı yapılan Artuklu Sarayı 1200 ila 1220 tarihleri arasında inşa edildiği tarihleniyor. Artuklu Sultanı Nasıreddin Mahmud tarafından inşa ediliyor. 800 yıllık bir saraydan bahsediyoruz ama bölge kesintisiz 8 bin yıldır bir yönetim merkezi olarak kullanılmış bir bölge. Şu an üzerinde bulunduğumuz alanı biz yakın bir zamana kadar aşağıdaki sarayları biz zaten hem müze olarak hem valilik olarak kullanıyoruz ama bu tepeyi de jandarmamız uzun bir süre kullandı. Burası 8 bin yıldır bir yönetim merkezi olarak kullanılan dünyadaki ender alanlardan bir tanesi" dedi.