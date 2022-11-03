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Kültür Sanat

DJ Feti Can: Dinleyicinin ilgisi motive ediyor

“Next One”, “Baby Make a Wish” ve “Bugatti” şarkılarıyla adını duyuran DJ Feti Can, müzikseverlerden tam not aldı. 25 yaşındaki genç DJ, dinleyicilerden gelen olumlu geri dönüşlerin kendisini yeni şarkılar için motive ettiğini söyledi.

3 Kasım 2022 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
DJ Feti Can: Dinleyicinin ilgisi motive ediyor
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Ankara'da doğup büyüyen ve lise yıllarda başlayan müzik tutkusunun peşine düşüp DJ'lik hayalini gerçeğe dönüştüren DJ Feti Can, ilk single'ı "Next One"ın ardından "Baby Make a Wish" ve "Bugatti" şarkılarını yayınladı. YouTube ve Spotifty'da 1 milyon dinlenme barajını aşan bu yeni şarkılar, müzik dünyasında dikkatleri Feti Can'ın üzerine çekti.

"YENİ PROJELER ZAMANINI BEKLİYOR"

Feti Can, müzikseverlerden aldığı yorumların kendisini yeni şarkılar için motive ettiğini söyledi: "İlk şarkım sade bir deep house şarkısı olan Next One'dı. Ardından 'Baby Make a Wish' ve 'Bugatti' geldi. İnanılmaz derecede güzel geri dönüşler alıyorum. Yaptığım müziği seven insanları görmek beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Çok güzel projeler hazırda bekliyor, çıkarmak için sadece zamanını bekliyorum. Güzel bir takım arkadaşıyla stüdyomuzda çalışıyoruz. Yeni vokallerle, yeni kayıtlar alıyoruz."

"BÜYÜK ŞİRKETLERLE ANLAŞMAYI HEDEFLİYORUM"

Şarkılarının yurt dışında da dinlendiğini ve bu durumun kendisini mutlu ettiğini dile getiren Feti Can, "Avrupa'da birçok gece kulübünde şarkılarımın çalındığını duyuyorum. İngiltere, Amerika, Brezilya, Fransa, Almanya gibi birçok ülkeden Spotify istatistiklerine göre güzel dinlenmeler alıyoruz. İlerleyen dönemde müziğimi daha da ileri seviyeye taşıyarak büyük plak şirketleriyle anlaşmayı hedefliyorum" diye konuştu.

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