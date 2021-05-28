Döneme şahitlik eden birinin dilinden İstanbul'un fethi ve Fatih Sultan Mehmed

28 Mayıs 2021 Cuma 16:33 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 16:33

"Târîh-i Ebü'l-Feth (Fetih Babası'nın Tarihi)", devleti imparatorluğa dönüştüren Fatih Sultan Mehmet'in, İstanbul'un fethiyle başlayıp hepsi zaferle sonuçlanan bütün seferlerine katılmış, elde edilen başarıların sevincini, mutluluğunu ve ödüllerini paylaşmış, çağının birbirinden değerli vezir ve devlet adamlarının yakınında bulunmuş, olayları görüp yaşayarak izlemiş, olan bitene tanıklık etmiş Tursun Bey'in kalemiyle varlık kazanmış son derecede değerli bir tarih kaynağı.



Sultan Fatih'in savaşlarını ve fetihlerini anlatmak amacıyla Sultan II. Bayezid döneminde kaleme alınmış olan "Târîh-i Ebü'l-Feth (Fetih Babası'nın Tarihi)", dil ve üslûp bakımından aynı dönemde yazılmış üç önemli kaynak olan Âşık Paşazâde, Neşrî ve Oruç Bey'in tarihlerinden ayrılıyor. Bu tarih kitaplarının açık, duru bir dille; süssüz, yalın ve kolay anlaşılır bir üslûpla, kısa Türkçe cümlelerle yazılmalarına karşılık, Târîh-i Ebü'l-Feth, Arapça ve Farsça kelime ve gramer yapılarıyla yüklü ağır ve kapalı bir dille; geniş tasvirlere yer veren, edebî sanatlarla bezenmiş süslü, özentili bir üslûpla, kuruluşları bakımından yabancı uzun cümlelerle yazılmış.

İyi eğitim görmüş, Arapça ve Farsça'yı edebiyat yapabilecek seviyede bilen Tursun Bey'in o dönemde yaşadığı ve gördüklerini kaleme alması sebebiyle Târîh-i Ebü'l-Feth (Fetih Babası'nın Tarihi), önemli bir tarihî kaynak olarak değerlendiriliyor. Eser, 1977'de ilk yayımlandığında Milli Kültür Vakfı tarafından birincilik ödülüne layık görülmüş ve ödülü Turgut Özal takdim edilmiş.

Çalışmalarını Türkçe tarihî metinler üzerine yoğunlaştırmış Prof. Dr. Mertol Tulum'un yayına hazırladığı "Târîh-i Ebü'l-Feth (Fetih Babası'nın Tarihi)", iki ciltlik hem çeviriyazı hem de günümüz diline aktarılmış haliyle Fatih dönemi araştırmacılarını ve tarihe ilgi duyan tüm okuyucularını bekliyor.