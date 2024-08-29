Dostluk Film Festivali'nin jüri başkanı Tarık Tufan oldu

Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında 'Ana Yarışma' ve 'Kırk Yıllık Hatır' bölümlerinde yarışacak filmlerin jüri başkanlığını yazar ve senarist Tarık Tufan üstlenecek.

Başkanlığını yönetmen Faysal Soysal'ın yürüttüğü festivalin 5'inci yılında jüri başkanlığını fotoğrafçı, senarist ve oyuncu Ebru Ceylan üstlenmişti.

Bu yıl Filistinli şair Mahmud Derviş anısına gerçekleştirilecek olan, 'İnsani Bakış' bölümünü Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken yapımlara açan festival, İstanbul Sanat Paylaşım Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile düzenleniyor. TİKA, Zeytinburnu Belediyesi gibi birçok kurum tarafından desteklenen, organizasyonunu Balkon Yapım'ın üstlendiği festivalin detayları ilerleyen günlerde düzenlenecek basın toplantısında açıklanacak.

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TARIK TUFAN KİMDİR?

Tarık Tufan İstanbul'da doğdu ve hayatını bu şehirde sürdürdü. Kabataş Erkek Lisesi'nin tamamladıktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Felsefe bölümünde gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi Ortadoğu Ülkeleri Enstitüsü'nde Sosyoloji alanında yüksek lisansını tamamladı. Uzun yıllar radyo ve televizyonlarda kültür-sanat alanında programlar gerçekleştirdi.

İlk kitabı "Kekeme Çocuklar Korosu" 2000 yılında yayımlandı. Ardından "Kraliçenin Pireleri" (2002), "Ve Sen Kuş Olur Gidersin" (2004), "Hayal Meyal" (2007), "Bir Adam Girdi Şehre Koşarak" (2010), "Şanzelize Düğün Salonu" (2015), "Beni Onlara Verme" (2017), "Düşerken" (2018), Kaybolan (2020), Geç Kalan (2021), Âşıklara Yer Yok (2023) yayımlandı.

"Uzak İhtimal" filmiyle 2009 yılında İstanbul Film Festivali'nde, "Yozgat Blues" filmiyle 2013 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ödüllerini kazandı. Yapımcıları arasında yer aldığı "Anons" filmi, 2018 yılında Venedik Film Festivali Orizzonti bölümünde "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Romanlarının yanı sıra belgesel ve kurmaca film senaryoları yazmaya devam ediyor. Edebiyat dergilerinde öyküleri yayımlanıyor. Yazdıkları çeşitli dillere çevrildi.