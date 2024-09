Dostluk Film Festivali'nin jürileri ve ödülleri açıklandı

6 kategoride ödülün dağıtılacağı festivalde, kazanan yapımlara toplamda 100 bin lira para ödülü ve 50 bin lira değerinde Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.



*

Bu yıl 3-6 Ekim tarihleri arasında 6'ncı kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin ödülleri ve jürileri açıklandı.

Festival yönetiminden yapılan açıklamaya göre, festivalin dostluk temalı 'Ana Yarışma' ve bu yıl Gazze'de yaşanan drama dikkat çeken yapımların yer aldığı 'İnsani Bakış-Filistin' bölümlerinde yarışan yapımları bu sene sekiz kişilik jüri heyeti değerlendirecek.

İŞTE DOSTLUK TEMALI YAPIMLARIN YARIŞACAĞI 'ANA YARIŞMA' JÜRİSİ:

Bu kapsamda, jüri başkanlığını bu yıl yazar ve senarist Tarık Tufan'ın üstlendiği festivalde dostluk temalı 'Ana Yarışma' bölümlerinde yer alan filmler,

Prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan '200 Metre' filmi ile İsrail'in Batı Şeria'yla arasına ördüğü duvarla ikiye ayırdığı bölgedeki Filistinli bir ailenin çektiği günlük sıkıntıları beyazperdeye taşıyan Filistinli yönetmen Amin Nayfeh,

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı 'In the land of Blood and Honey' filmindeki Hana rolüyle bütün dünyada tanınan, 'Mavi Kelebekler', 'Veda', 'Fatih', 'Üç Yol', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' ve 'Kuruluş Osman' gibi birçok projede yer alan Boşnak sinema ve dizi oyuncusu Alma Terziç Saraçoğlu,

İlk uzun metraj filmi 'Küf' 2012 yılında Venedik Film Festivali'nde 'Geleceğin Aslanı', 13. Frankfurt Türk Film Festivali'nde ilk kez verilen 'Altın Elma' ödüllerini kazanan yönetmen Ali Aydın,

ve Hayal Perdesi Sinema Dergisi'nin kurucuları arasında yer alan sinema yazarı Tuba Özden Deniz'den oluşan jürinin önüne çıkacak.

İŞTE GAZZE'DE YAŞANANLARA IŞIK TUTAN YAPIMLARIN YARIŞACAĞI 'İNSANİ BAKIŞ-FİLİSTİN' BÖLÜMÜ JÜRİSİ

Gazze'de yaşanan drama dikkat çeken yapımların yarışacağı 'İnsani Bakış-Filistin' bölümündeki yapımları ise,

Stop-motion tekniği ile dikkat çektiği filmleriyle tanınan, 'ANYN-İkinci Gözüm' yapımı ile 2016'da 'En İyi Yabancı Animasyon' dalında Oscar Öğrenci Akademi Ödülü'nü kazanan Filistinli yönetmen Ahmad Saleh,

Dünya prömiyerini 46. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan İlk uzun metrajlı filmi 'Farha' 2023'te Ürdün'ün Oscar adayı olarak seçilen, Variety'nin 2023'ün Etkili Uluslararası Kadınları arasında gösterdiği Filistinli yönetmen Darin J. Sallam,

'Üç Yol', 'Nefes', 'Ölüler İçin Yaşama Rehberi', 'Nemlizade', 'Mori' gibi yapımlardan tanınan, 'Beyoğlu Sineması' ile 2017'de İzmir Kısa Film Festivali'nde 'Altın Kedi En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'ne layık görülen, Toronto'da dünya prömiyerini yapan 'Hasat' filminin görüntü yönetmeni Emre Pekçakır'dan oluşan jüri değerlendirecek.

ALTI KISA FİLME ÖDÜL VERİLECEK

Festivalin dostluk temalı 'Ana Yarışma' bölümünde 'En İyi Film Ödülü'nü kazanan yapıma 40 bin, 'Jüri Özel Ödülü' kazanan yapıma 20 bin, bir yapıma da 10 bin liralık 'Mansiyon' ödülü verilecek. Bir yapım da 50 bin lira değerinde 'Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü' kazanacak. 'İnsani Bakış-Filistin' bölümünde bir yapıma 30 bin liralık ödülün takdim edileceği festivalde ayrıca Gazze'de yaşanan drama ışık tutan bir yapıma da 'Mahmud Derviş Dostluk Ödülü' takdim edilecek. Yapımlara para ödülleri ile birlikte ödül heykeli de takdim edilecek.

6. ULUSLARARASI DOSTLUK KISA FİLM FESTİVALİ'NDE BU SENE

Başkanlığını yönetmen Faysal Soysal'ın yürüttüğü, bu yıl 3-6 Ekim tarihleri arasında Filistinli şair Mahmud Derviş anısına gerçekleştirilecek olan, 'Ana Yarışma' ve 'Kırk Yıllık Hatır' bölümlerinde birçok yapımı izleyiciyle buluşturacak olan ve 'İnsani Bakış-Filistin' bölümünde Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken yapımlara yer verecek olan festival, İstanbul Sanat Paylaşım Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile düzenleniyor. TİKA, YTB, Zeytinburnu Belediyesi, Fono Film gibi birçok kurum tarafından desteklenen ve organizasyonunu Balkon Yapım'ın üstlendiği festivalde bu sene dünyanın dört bir yanından 15 Filistinli yönetmen İstanbul'da ağırlanacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşacak festivalin Master Class dersini ise Cannes'de ödül alan ilk Filistinli yönetmen Michel Khleifi verecek. Festivalle ilgili ayrıntılar Instagram'da 'dostlukfilmfest', Twitter'da 'dostlukff', Facebook'ta ise 'Dostluk Film Festivali' adreslerinden, ayrıca 'dostlukfilmfestivali.com' internet sitesinden takip edilebilir.