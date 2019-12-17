‘Dostluk’ için kısa filmler yarıştı

Toplamda 62 ülkeden 750 filmin başvuru yaptığı festivalin Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılan ödül töreni, saz sanatçısı Amirhan Kartal’ın Aşık Veysel türküleri söylemesiyle başladı. Yarışma filmlerinin tanıtımlarının da gösterildiği törende birincilik ödülünü Tahsin Özmen’in “Pantor” filmi alırken, İranlı yönetmen Shahram Maslakhi’nin “Piece Cemetery 85” filmi ikinci, Onur Yağız’ın “Toprak” filmi de üçüncü oldu. Türk Kızılayın verdiği “Kızılay Dostluk Ödülü”nü İran’dan Lida Fazli’nin “This Side, Other Side” filmi, Fono Filmin verdiği “Teknik Destek Ödülü”nü ise Yılmaz Özdil’in “Ağır Yük” filmi aldı. Gecede ayrıca tecrübeli oyuncu Gülsen Tuncer’e ve kurgucu Mevlüt Koçak’a “Dostluk Onur Ödülü” takdim edildi.