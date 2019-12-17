15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8521
  • 6,5207
  • 277.883
  • 111126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

‘Dostluk’ için kısa filmler yarıştı

2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Reis Çelik’in başkanlığında toplanan jüri, yarışmaya 11 ülkeden katılan 16 kısa filmi değerlendirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Toplamda 62 ülkeden 750 filmin başvuru yaptığı festivalin Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılan ödül töreni, saz sanatçısı Amirhan Kartal’ın Aşık Veysel türküleri söylemesiyle başladı. Yarışma filmlerinin tanıtımlarının da gösterildiği törende birincilik ödülünü Tahsin Özmen’in “Pantor” filmi alırken, İranlı yönetmen Shahram Maslakhi’nin “Piece Cemetery 85” filmi ikinci, Onur Yağız’ın “Toprak” filmi de üçüncü oldu. Türk Kızılayın verdiği “Kızılay Dostluk Ödülü”nü İran’dan Lida Fazli’nin “This Side, Other Side” filmi, Fono Filmin verdiği “Teknik Destek Ödülü”nü ise Yılmaz Özdil’in “Ağır Yük” filmi aldı. Gecede ayrıca tecrübeli oyuncu Gülsen Tuncer’e ve kurgucu Mevlüt Koçak’a “Dostluk Onur Ödülü” takdim edildi.      

 

Bombardımanda gözlerini kaybeden anne bebeğinin kokusuyla avunuyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

'Gürültü yapmayın' mesajından dolayı komşusunu darp eden caniler tutuklandı

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Emniyetten 66 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildi

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Dar gelirliye 100 bin konut! İl ve ilçelerin listesi duyuruldu

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

Doğu Kudüs resti! Barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

100 Bin Konut Projesi! Başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama

Bakanlıktan, 'sıfır gümrükle buğday ithali'ne ilişkin açıklama

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Vergi borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'ta değişiyor

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

Putin 'durdurulamaz' demişti! O füzeyle ilgili önemli açıklama

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

İşte ABD'nin en yakın müttefiklerine bile satmadığı uçak: F-22 Raptor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA