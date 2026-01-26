İSTANBUL 18°C / 12°C
Kültür Sanat

Dr. Mehmet Yavuz'dan ilk roman: Madalyonun Sırrı

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz'un ilk romanı 'Madalyonun Sırrı', okurlarla buluştu. Roman, modern tıbbın sınırları, kadim bilgi arayışı ve insanın güçle kurduğu ilişkiyi merkeze alan çok katmanlı kurgusuyla dikkat çekiyor.

26 Ocak 2026 Pazartesi 11:09
Bilim, tarih, psikoloji ve manevi sorgulamaları buluşturan eser, tedaviye dirençli bir hastalıkla başlayan şahsi bir dramı, zamanla daha geniş bir fikrî zemine taşıyor. Romanın merkezinde yer alan genç bir hekim adayının annesi için verdiği mücadele, okuru modern akıl ile kadim anlayış arasındaki gerilimle yüzleştiriyor.

İstanbul'dan Ötüken'e, günümüzden Osmanlı coğrafyasına uzanan anlatı; esrarengiz bir madalyon etrafında şekilleniyor. Bu madalyon, romanda yalnızca tarihî bir nesne olarak değil, insanın şifa arayışıyla başlayan yolculuğunun hangi noktada güç ve iktidar tutkusuna dönüşebileceğini sorgulayan sembolik bir unsur olarak yer alıyor.

Yazar Mehmet Yavuz, romanında ne modern bilimi reddeden ne de kadim bilgiyi idealize eden bir tutum benimsiyor. Roman, okura hazır cevaplar sunmak yerine, düşünmeye sevk eden sorular bırakmayı tercih ediyor.

"Madalyonun Sırrı", tarihî kurgu, psikolojik derinlik ve fikrî arka planı bir araya getiren yapısıyla; yalnızca bir macera ya da gizem romanı olmanın ötesine geçerek, modern insanın bilgiyle ve güçle kurduğu ilişkiyi ele alan bir eser olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık altı senelik bir çalışmanın ürünü olan roman, edebiyat dünyasında bilimsel birikimle kurgunun buluştuğu özgün örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Dr. Mehmet Yavuz'un daha önce yayımlanmış eserleri arasında 'Ben Bilmem Beyin Bilir', 'Beynin Sırları ve Manyetik Şifreleri', 'Korku ve Ötesi', 'Ebeveyn Okulu' ve 'Dr. Beyin' yer alıyor.

  • insan ilişkisi
  • çok katmanlı kurgu
  • Madalyonun Sırrı
  • Nörolog Dr. Mehmet Yavuz
  • Modern tıp

