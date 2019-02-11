Dualarla anılıyor

Anma programına, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Türçek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Emre Bilgili ve 2. Abdülhamid’in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

DEDEME DUAYA GELDİM

4 yaşındaki Etiyopyalı Adem Emre Bilgili de Abdülhamid’in mezarı başında dua etti. Anma programına katılanların sevgi gösterisinde bulunduğu Adem, sevincini “Buraya Üsküdar’dan dedeme dua etmek için geldim. Abdülhamid dedemi çok seviyorum” sözleriyle ifade etti. 2014’te Etiyopya asıllı annesinin doğumun hemen ardından terk ettiği Adem’in Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve eşi Hamide Bilgili tarafından koruyucu aile olarak evlat edinildiği öğrenildi.