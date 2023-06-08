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Kültür Sanat

Duayen Edebiyatçı Prof. Dr. Kemal Yavuz'a vefa

Duayen Edebiyatçı Prof. Dr. Kemal Yavuz için Üsküdar'da vefa programı düzenlendi. Prof. Dr. Yavuz, kütüphanesini üniversiteye bağışladı.

IHA8 Haziran 2023 Perşembe 16:16 - Güncelleme:
Duayen Edebiyatçı Prof. Dr. Kemal Yavuz'a vefa
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Özel bir vakıf üniversitesinin Gönüllü Gençlik Kulübü ile Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, "Prof. Dr. Kemal Yavuz'a Armağan Programı ve Bağış Koleksiyonu Açılışı" başlıklı etkinlik düzenlendi. Programa, üniversite idarecileri, çeşitli üniversitelerin dekanları, ilim adamları ve Prof. Dr. Yavuz'un öğrencileri ile sevenleri katıldı.

"YAZABİLMEK İÇİN OKUMAK LAZIM"

Program, üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Öztoprak tarafından sunuldu.

Vefa programında konuşan meşhur edebiyatçı Prof. Dr. Kemal Yavuz, "Bugünlere ulaşmamın temelinde yaşadığım çevre ve mekânların geniş tesiri vardır. Ben köyümdeki çobanın belinde bir kitap gördüm. Baktım, Kerem ile Aslı hikayesi vardı. Çoban Kerem ile Aslı okuyorsa o millet millet olur. Her şeyin başı sabırdır. Kendimizi nasıl yetiştiririz? Okuyarak. Yazabilmek için de okumak lazım. Ama sadece kitabı değil, kâinatı, yaşayanları ve yaşanılanları okuyarak" dedi.

Üniversiteye kütüphanesini bağışlayan Prof. Dr. Yavuz, kitaplarının bulunduğu bağış koleksiyonunun açılışını yaptı ve sevenlerinin kitaplarını imzaladı.

30'DAN FAZLA KİTABI YAYINLANDI

Tam 50 yılını Türk dili, edebiyatı ve kültürüne ayıran Prof. Dr. Yavuz, Âşık Paşa'nın Garipname'si, Gülşehri'nin Mantıku't-tayr'ı, Muini'nin Mesnevi-i Muradiyye'si, Şeyhoğlu'nun Kenzü'l-Kübera ve Mehekkü'l-Ulema'sı, Âşıkpaşazade'nin Tevarih-i Âl-i Osman'ı gibi birçok şair ile yazarın eserlerini Türk edebiyatına kazandırdı, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Hacib Böyle Dedi - Kutadgu Bilig'den seçmeler ve Bir Ömrün Yazıları gibi 30'dan fazla kitap neşretti ve ayrıca 50'den fazla makale ile bildiri yayınladı.

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