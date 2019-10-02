Dünya lezzetleri Etnospor’da buluşuyor
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından 3-6 Ekim’de Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek 4. Etnospor Kültür Festivali’nde geleneksel lezzetler de görücüye çıkacak.
“Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” sloganıyla yarın başlayacak festivale katılan ziyaretçiler 12 branşta spor müsabakalarının yanı sıra Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen’den oluşan 16 ülkenin geleneksel lezzetleriyle tanışacak.
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