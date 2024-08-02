Dünyaca ünlü sanatçılar Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde

Selim Terzi, ilgiyle devam eden Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un festivalleri yakından takip ettiğini ve her hafta toplantı yaptıklarını ifade eden Terzi, İstanbul'un dünya kültür başkentleri arasında olması, Ankara'nın da kültür sanata yoğun ilgisi dolayısıyla bu iki kente daha farklı uluslararası sanat işlerini getirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Terzi, bu yıl İstanbul ve Ankara festivallerinin arka arkaya yapıldığını, yurt dışından gelen büyük orkestralar ve sanatçılar geldiğinde iki şehirde de sahne aldığını belirterek, "Bu yıl 240 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü ve en üretken nadir sanat kurumlarından biri olan Mariinsky Orkestrası ve ünlü şefi Valery Gergiev hem CSO hem de Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verecek. Bu sene uluslararası çalışmalarımız güçlü ve yoğun yer alıyor." dedi.

Bu yıl festivalin önemli yıldızlarından birisinin de 20. yüzyılın en önemli sanatçıları arasında yer alan Picasso'nun 80'den fazla eserinin yer aldığı "Resimden Seramiğe Bir Serüven: Pablo Picasso Sergisi" olduğunu belirten Terzi, serginin İzmir, Antalya, İstanbul ve Ankara'da sanatseverlerle buluşacağını dile getirdi.

Leonardo da Vinci'den Frida Kahlo'ya pek çok ressamın sanat dünyasını sanatseverlere sunduklarını belirten Terzi, "Bu yıl fotoğraf sanatının duayeni Sebastiao Salgado'nun Genesis Sergisi İstanbul'daki festivale dahil olacak ve aralık sonuna kadar Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde sergilenecek. Bu yılı en güzel şekilde tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

Terzi, turizm şehirlerinde yabancı konukların festivale ilgisinin arttığını söyleyerek, şehirlerin festival tarihlerini sabitlediklerini, yabancı konukların ve vatandaşların seyahatlerini buna göre planlamalarını istedi.

- NEVŞEHİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci durağının Nevşehir Kültür Yolu Festivali olduğunu belirten Terzi, Nevşehirli, il ve yurt dışından gelen misafirleri yarın itibariyle kültür sanatla buluşturacaklarını kaydetti.

Selim Terzi, Uluslararası Balon Festivali'nin de Nevşehir Kültür Yolu Festivali'ne dahil olduğunu aktararak, "Yurt dışından balonlar ve onlarla gelen pilotlarımız ile ulusal markalarımızın balonları festivalimizde olacak. Havada bir şenlik izleyeceğiz. Misafirlerimiz gökyüzündeki farklı görseli deneyimleyecek." dedi.

Terzi, her sene farklı bölgelerden şehirlerin Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil olacağını belirterek, "Geçen yıl 11 şehirde yaptığımız festivali bu yıl 16 şehirde yapıyoruz. Gelecek yıl 20 şehirde yapacağız. Türkiye Kültür Yolu Festivali hem şehirlerin marka değerini artırıp turizmin 12 aya yayılmasını sağlıyor hem de şehirlerdeki yerel kültür sanat paydaşlarımıza ciddi bir alan açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- FESTİVALLERDE ANA ODAK "ÇOCUK VE AİLE"

Uluslararası çalışmaların şehirleri dolaşarak festivallerin 9 günlük periyotunda vatandaşla buluştuğunu söyleyen Terzi, şunları kaydetti:

"Geçen yıl festival yapılan şehirlerde belirli araştırmalar yaptık. Esnafın festival boyunca çok mutlu olduğunu gördük. Ailelerin çocuklarıyla festivalde zaman geçirdiklerini ve mutlu ayrıldıklarını görüyoruz. Demek ki amacına uygun çalışıyoruz. Festivallerimizde çocuk etkinliği alanımız 'çocuk köyü'ne dönüşüyor. Festivalin ana odağının başında çocuk alanlarımız geliyor."

- POPÜLER SANATÇILAR KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARINI TANITACAK

Selim Terzi, Genel Müdürlüğün çalışma alanına giren konulardan birisinin de "somut olmayan kültürel mirasın" ve "geleneksel sanatçıların" işlerinin önce bugüne sonra da gelecek nesillere aktarılması olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar için kurulan atölyelere geleneksel sanatçılarımızı dahil ediyoruz. Kültür Yolu Festivali ile somut olmayan kültürel mirasın birleşmesinden mutluyuz. Gelecek yıllarda somut olmayan kültürel mirasımızı ana sahnemize gelecek popüler sanatçılarımızla buluşturacağımız projelerimiz olacak." dedi.

Terzi, festivallere Nevşehir'den sonra Erzurum, Çanakkale ve Gaziantep ile devam edeceklerini ve tüm vatandaşları beklediklerini dile getirdi.

- PİCASSO, FRİDA VE LEONARDO DA VİNCİ FESTİVALDE

Uluslararası sanatçıların ve sergilerin katılacağı diğer etkinlikler ise şöyle:

20. yüzyılın en parlak sanatçılarından biri olarak kabul edilen, sıradan nesneleri ve ünlüleri sanatın merkezine taşıyan Pop Art hareketinin öncüsü Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu Sergisi" 21 Eylül-31 Aralık tarihlerinde CSO Ada Ankara'da, 28 Eylül-31 Aralık'ta İstanbul AKM'de, 2 Ekim-31 Aralık'ta İzmir KültürPark'ta, 2 Kasım-31 Aralık'a ise Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sanatseverle buluşacak.

Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan, onun içsel dünyasına ve sanatsal yolculuğuna derin bir bakış sunan ve dünya çapında büyük ilgi gören "Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi" ilk defa Türkiye'de Kültür Yolu Festivali kapsamında sergilenecek.

Sergi, 28 Eylül-26 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Grand Pera tarihi binada, 2-30 Kasım tarihlerinde Antalya'da AKS'de yer alacak.

Rönesans dönemi ressam ve mucidi Leonardo da Vinci hakkındaki bugüne kadar açılmış en kapsamlı sergi olan "Leonardo Da Vinci Rönesans Dehası Sergisi" 28 Eylül-15 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul Lale Müzesi'nde ziyarete açık olacak.



- GRAMMY ÖDÜLLÜ TROMPET VİRTÜÖZÜ FESTİVALDE

Festival kapsamında Türk müzikseverlerin yakından takip ettiği, yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri kabul edilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, 7 Kasım'da Antalya'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Aspendos'ta, 9 Kasım'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile CSO Ada Ankara'da olacak.

Olağanüstü tınısıyla büyük hayran kitlesi olan ünlü topluluk Deutsches Symphonie Orchester, Berlin Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 5 Ekim'de İstanbul AKM'de, 6 Ekim'de CSO Ada Ankara'da müzikseverlerle buluşacak.