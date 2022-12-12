Dünyada eşi benzeri yok! 2024'te yeniden açılacak: UNESCO koruma altına aldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçukluları zamanında Selçuklulara bağlı Mengücekli beyliği döneminde Mengücek şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulucami ve Darüşşifasının dünyada eşi benzeri bulunmuyor. "Anadolu'nun Elhamrası" olarak da bilinen bu cami , UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olma özelliği taşıyor. Divriği Ulucami ve Darüşşifası yaklaşık 800 yıldır heybetini korurken üzerinde işli birbirinden farklı 10 bin motifle kendine hayran bırakıyor.

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, 2015 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının ilk etabının 2019 yılında tamamlandığı, Divriği Ulucami ve Darüşşifası 2024 yılında yeniden ibadete açmayı planladıklarını söyledi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, restorasyon çalışmalarının yüzde 70'lik kısmının bittiğini ifade ederek, "Divriği Ulucami 1228 yılında yapımına başlanan ve 1243 yılında yapımı tamamlanan Anadolu'nun en önemli eserlerinden bir tanesidir. Yapımına Mengücek Şahı Süleyman Şahın oğlu Ahmet Şah tarafından yapımına başlanılmıştır. Aynı zamanda Darüşşifa kısmı Ahmet Şah'ın eşi Melike Sultan tarafından devam ettirilmiştir. Aynı zamanda Anadolu'da cami ve darüşşifanın bitişik olduğu tek eserdir. Camimiz 1985 yılında UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası' olarak adlandırılmıştır. Ulucami ve Darüşşifamızda 10 bin motif var ancak bu motiflerin en büyük özelliği simetrik değil asimetrik olmasıdır. Bu motiflerin her birisi sadece bir kez kullanılmıştır. Bu anlamda da Dünyada ve Anadolu da ilk eserlerden birisi sayılır. Divriği Ulucami ve Darüşşifasının mimarı Muhlis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Aynı zamanda mimarın ilk ve tek eseri Ulucami ve Darüşşifasıdır. 2015 yılında Ulucami'de geniş bir restorasyon çalışmaları başladı ve 2019 yılında ilk etabı bitti. Restorasyonun ikinci etabı ise 2021 yılında başladı ve 2024 yılında tamamlanmış olacak. Böylelikle Ulucami ve Darüşşifamızı yeniden hizmete açacağız. Restorasyon çalışmalarının yüzde 70'lik kısmı bitti diyebiliriz. Ancak geride kalan yüzde 30'luk kısım Camimizin en önemli görselini oluşturan kapılarının restorasyonundan oluşuyor. Dolayısıyla geride kalan kısım az gibi gözükse de çok önemli bir kısım diyebiliriz" dedi.

"HEM İBADETE HEM DE TURİZME AÇILACAK"

Kaymakam Papaker, 2024 yılında Divriği Ulucami ve Darüşşifasının ibadete ve turizme açılacağını belirterek, "Camimiz Darüşşifası ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı konumunda. Özellikle yurt dışından çok sayıda turistimizi ilçemizde ağırlıyoruz. 12 Aralık itibariyle Turistlik doğu treni seferlerine başlayacak. Durak noktalarından bir tanesi de Divriği ilçemiz. Gelen misafirlerimizin en uğrak yerlerinden bir tanesi ise Divriği Ulucami'miz. Şuan itibariyle restorasyon çalışmaları devam ettiği için camimizin ve darüşşifamızın iç kısımlarını gezdirmemiz mümkün olmuyor. Misafirlerimiz sadece dış kapıdan rehberlerimizin anlatımı eşliğinde camiyi gezebiliyorlar. 2024 yılının yaz aylarında camimiz hem ibadete hem de turizme açılacak" şeklinde konuştu.