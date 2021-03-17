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Kültür Sanat

Dünyanın en büyüğü, Son Şaka'ya talip oldu

Başrollerinde Alem FM'in sevilen programlarından 'Serdar Yayında'nın sunucusu Serdar Gökalp ve Ege Kökenli'nin yer aldığı Son Şaka'ya, dünyanın en büyük içerik geliştiricilerinden Lionsgate talip oldu.

17 Mart 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 15:23
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Hollywood merkezli dünyanın en büyük içerik geliştiricilerinden Lionsgate, pandemi döneminde vizyona giren ve vizyonu yarım kalan Son Şaka filminin re-make (yeniden yapım) hakları için, filmin yapım şirketi Two Yapım'la görüşmelere başladı.

Şirketin Londra ofisiyle yapılan görüşmelerde Son Şaka'nın özgün hikayesi ve senaryosunun tüm dünyada yeniden filme çekilmesine olanak sağlayacak hakların Lionsgate firması tarafından satışı öngörülüyor.

Son Şaka'nın, Hollywood şirketinin peşine düştüğü hikayesi, telefon şakalarıyla meşhur olmuş bir radyocunun, sevgilisine şaka yoluyla evlilik teklif etmesinin ardından içine düştüğü garip olayları konu alıyor.

Başrollerinde Serdar Gökalp ve Ege Kökenli'nin yer aldığı Son Şaka, Türkiye'de salonların yeniden açılacağı nisan ayında sinemalarda izleyicisiyle buluşacak.

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