AA 22 Ağustos 2021 Pazar 11:24 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 11:26

Yeryüzünün en eski sanat eserleri olarak kabul edilen petroglifler, kaya yüzeyine çizilmiş resimler anlamına geliyor.

Çolpon-Ata Petroglif Açık Hava Müzesi'ndeki eserlerde av kültürü, hayvanlarla mücadele sahneleri, avcı tasvirleri, sembolik çizgi, daire ve dikdörtgen şekiller yer alıyor. Söz konusu çizimler dönemin halkının hayat şartlarını yansıtıyor, yaşayış ve inanışı hakkında birçok bilinmezin aydınlanmasına ışık tutuyor ve insanların yaratıcılığa ilgisini yansıtıyor.

Dünya mirası adına önemli bir kaynak oluşturan söz konusu eserler, eski kültür ve yaşamın yanı sıra çizimlerin yapıldığı bölgenin tarihi hakkında bilgi sahibi olmaya da imkan tanıyor.

- KIRGIZİSTAN'DA 8 AYRI NOKTADA KAYA RESİMLERİ BULUNUYOR

Çolpon-Ata Petroglif Açık Hava Müzesi'ndeki kaya resimlerine benzer kaya ve taşlar, ülkenin Talas, Issık Göl ve Celalabad bölgelerinde 8 ayrı noktada bulunuyor.

Kaya resimleri dışında mezar taşları ve balbalların da yer aldığı Petroglif Açık Hava Müzesi'ne, her yıl dünyanın dört bir tarafından ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

- "TÜRKİYE'DEN GELEN ZİYARETÇİLER KAYA RESİMLERİNE BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR"

Issık Göl Devlet Tarih ve Kültür Açık Hava Müzesi Müdürü Janat Soodokeyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelen ziyaretçilerin kaya resimlerine büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Soodokeyev, 42 hektar alanda kurulu açık hava müzesinde dağılmış şekilde yer alan kaya resimlerinde, av kültürü, hayvanla mücadele sahneleri, avcı tasvirleri, sembolik çizgi, daire ve dikdörtgen şekillerin yer aldığını söyledi.

Kırgız halkının bu açık hava müzesindeki sanat eserlerine büyük ilgi gösterdiğini anlatan Soodokeyev, "Kırgız halkı için buranın önemi çok büyük. Özellikle kültür açısından ata babalarımızın ve eski Türk tarihimizin geçmişi burada yatıyor." ifadesini kullandı.

Soodokeyev, kaya resimlerin üzerinde kullanılan figürlerin ve resimlerin halihazırda Kırgız geleneksel çadırlarında ve halılarında yoğun şekilde kullanıldığına da işaret etti.

Tanrı Dağları eteği ile Issık Göl arasında bulunan müzenin güzel bir enerjisi olduğunu aktaran Soodokeyev, müzenin eski Türk tarihine ilgi duyanlar ve tarihi İpek Yolu hakkında bilgi toplamak için gelenlerin adresi olduğunu vurguladı.