Dünyanın en küçük Mimar Sinan heykeli... 3.3 santimlik

Kayseri'de heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay, 3.3 santimetre boyunda dünyanın en küçük Mimar Sinan heykelini yaptı.

Kayseri'de resim öğretmeni ortağı Turgut Türker ile beraber kurdukları atölyede heykel yapımına devam eden Mahmut Esat Sevilay, Mimarsinan'ın dünyadaki en küçüğü olan heykelini yaptı. 3.3 santim olan heykeli görenler şaşırırken, heykeltıraş Sevilay ilerleyen zamanda heykelin boyutunu daha düşüreceklerini belirtti.

Yaptıkları Mimar Sinan heykelinin hikayesini anlatan Sevilay, "Mimar Sinan Kayseri için özellikle çok önemli bir değer. Biz Kayseri'nin Mimar Sinan ile çok fazla anılmadığımızı düşünüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile böyle bir proje başlatmıştık. Sonra bu proje ertelendi. Ancak biz bir çalışma yaptık. Bu çalışmamız şu anda en küçük Mimar Sinan heykel olarak planladık. Bir şeylerin hep ilgi görmesi için çok büyük tasarlamak ve yapmak isterler ama biz bunu tam tersi yapmak istedik. İlgi görmesi için daha da küçültmek istedik. Özel davetlerde böyle bir hediye vermek ve Mimar Sinan'ı tanıtmak amacıyla böyle bir şey düşündük. İleri ki zamanlarda bunu devam ettireceğiz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.

Heykeli görenlerin şaşırdığını kaydeden heykeltıraş Mahmut Esat Sevilay, "Çok küçükmüş, çok güzle olmuş. Nasıl yaptınız? Yaparken çok mu zorlandınız? Hatta bunu yapan kör oldu' gibi söylemlerde oldu. Biz tabi bu söylemlerden büyük keyif duyuyoruz. Severekte yapıyoruz. Bu heykeli daha da küçültmeyi düşünüyoruz. Daha mikro heykellerde yapmak istiyoruz. Tabi ki ileri zamanlarda bunun üzerine de bir emek harcamayı düşünüyoruz" dedi.