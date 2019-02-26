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Dünyayı dokuyan iplik

İstanbul Modern’in 2019 yılı ilk sergisi “İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar” sanatseverlerle buluştu.

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Sergi, İstanbul Modern ve Almanya’nın köklü sanat kurumu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nün iş birliğiyle İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki merkezinde açıldı. Dünyadan ve Türkiye’den 25 sanatçının resim, fotoğraf, arşiv malzemesi, nesne, yerleştirme ve video çalışmalarının yer aldığı sergide, 50’nin üzerinde yapıt izleyiciyle buluşuyor. Sergide birçok ilki gerçekleştirdiklerine işaret eden İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı,”Ülkemizde resim-tekstil sentezini başlatan sanatçılarımızdan Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun yazmalarından bir seçkiye sergimizde yer verdik. Sanatçının yazma kalıplarının bir kısmı ilk defa bu sergide izleyicinin karşısına çıkıyor’’ dedi.

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