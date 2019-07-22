Düşünen Şehir’de Mimar Sinan var

Mevsimlerden yaz… Güneş, deniz ve kum tatilin sesini fısıldıyor. Bu sese kulak verip adım atacaklardansanız, yanınıza birkaç dergi almayı ihmal etmeyin, böylece, iyi bir yol arkadaşı da edinmiş olursunuz.

DÜŞÜNEN ŞEHİR

Dergilerin yaz sayılarına şöyle bir göz gezdirecek olursak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Düşünen Şehir, geçen ayki sayısında (hala edinilmesi mümkün) Mimar Sinan Özel Sayısı hazırladı. Dergide, dünyanın gelmiş geçmiş, tarihin kaydettiği en büyük mimarlarından biri olan Mimar Sinan’ın hayatı, eserleri ve yaşadığı çağ üzerine detaylı yazılar göze çarpıyor. Prof. Dr. Metin Sözen’den Uğur Tanyeli’ye, Suphi Saatçi’den Köksal Alver’e kadar çok sayıda isim farklı açılardan Sinan ve eserlerini yorumluyor. Bu hacimli dosyanın tam 208 sayfa olduğunu da hatırlatalım.

YEDİ İKLİM

Usta öykücü Ali Haydar Haksal yönetiminde uzun yıllardır yayın hayatını sürdüren ve edebiyat dergileri arasında adete bir okul görevi üstenen Yedi İklim’de deneme, inceleme, şiir öykü gibi edebiyatın farklı alanlarında çok sayıda ismin verimi bulunuyor. Salman Narlı’nın ‘Paris’teki Yahya Kemal’ ve Ali Haydar Haksal’ın ‘Dostoyevski’nin Puşkin’e sevgi ile yaklaşımı ve Tolstoy’a olan öfkesi’ başlıklı yazısı derginin ilgi çeken köşelerinden…

İTİBAR

Ali Emre, Mustafa Akar, Ahmet Murat, İbrahim Tenekeci ve daha pek çok ismin şiirleriyle açılıyor İtibar’ın Temmuz sayfaları. Öykü’nün parlayan genç kalemlerinden Abdullah Harmancı imzalı ‘Gecenin Sesleri’ de yine İtibar sayfalarını süslüyor. ‘Türkçe’nin Göklerinde’ adlı yeni şiir kitabı yayınlanan Adem Yazıcı ile röportaj da dikkat çekiyor. Yazıcı ‘Şiir insanla doğdu, insanla ölecek’ diyor.

DERGAH

Dergah’ın yeni sayısında edebiyat ve felsefe ilişkisine yoğunlaşmış bir isim olan Şerif Eskin ile bir röportaj yer alıyor. Keskin, sosyal bilimlerin sıkışmışlığını edebiyat üzerinden aşmaya çalıştığını dile getiriyor. Tanpınar ve Bergson üzerine kitapları da bulunan Eskin, ‘Edebiyatın kolektif mutabakat sağlama yolundaki mahareti, onu her daim çekici kılmıştır ve halen de böyledir’ diyor.

POST ÖYKÜ

İki aylık öykü dergisi Post Öykü, ilginç ve özgün kapak tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Öykü üzerine derinlikli analizlerin de yapıldığı dergi tam 160 sayfa. Bir edebiyatseverin mutlaka ilgisini çekebilecek birkaç konu başlığı muhakkak vardır Post Öykü’de. İşte onlardan ikisi; Secaattin Tural imzalı ‘Anlat(a)mayan Anlatı: Postmodern Öykü ve Cemal Şakar imzalı ‘İkilikler, Tekillikler, Eşlikler Etrafında Kurmaca.’

ŞEHİR VE KÜLTÜR

Aylık kültür ve edebiyat dergisi Şehir ve Kültür’de bu ay denizcilik tarihimiz konu ediliyor. Dergide farklı şehirlerin farklı mimari ve sanatsal birikimleri üzerine yazılar yer alıyor genelde. Tarih, tabiat, insan ve kültür kokan dergide İstanbul Deniz Müzesi’nin ayrıntılı bir tanıtımı yapılıyor.

BİRNOKTA

Aylık edebiyat dergisi Birnokta yayın hayatına başlayalı 19 koca yıl geçmiş. Şair Mürsel Sönmez’in danışmanlığında yolculuğuna devam eden dergide bir dosya konusu olmamakla birlikte Hüseyin Düz’ün ‘Kara Anlatı Edebiyatı’ ilgiyle okunacak yazılar arasında. Dergide şiirler ve öykülerin yanı sıra deneme yazıları da yer alıyor.