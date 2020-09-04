Duvara Karşı filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti! Birol Ünel kimdir, neden öldü?

04 Eylül 2020 Cuma 14:49 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 14:49

Fatih Akın’ın yönettiği Duvara Karşı, Temmuz’da ve Aşka Ruhunu Kat gibi filmlerdeki rolleri ile tanınan Birol Ünel, hayatını kaybetti. Birol Ünel'in neden öldüğü ise vatandaşlat tarafından merak konusu haline geldi. 59 yaşında hayata veda eden Birol Ünel, birçok filmde rol aldı. İşte Birol Ünel'in hayatı ve biyografisi...

BİROL ÜNEL KİMDİR?

Birol Ünel 1961 yılında Silifke'de dünyaya geldi. Ailesi 1968 yılında Almanya'ya göç eden Birol Ünel, Bremen'de büyüdü. Almanya'da gençlik dönemlerinde parke döşemeciliği yapan daha sonra Hannover’e giderek Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu’na kaydolan Ünel'in sinema kariyeri 1987 yılında Yolcu filmiyle başladı.

1992 yılında Berlin Tiyatrosunda Caligula rolüyle ilk rolünü aldı. 2000'de Fatih Akın’ın yönettiği Temmuz’da filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı. Duvara Karşı ile de ününü perçinledi.

Doğum günü olan 18 Ağustos'ta durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Birol Ünel, 4 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybetti. Alkol sorunu olduğu bilinen Birol Ünel kanser hastasıydı.

BİROL ÜNEL NEDEN ÖLDÜ?



Fatih Akın’ın “Duvara Karşı” filminde başrolü Sibel Kekilli ile paylaşan Ünel, bu yapımda alkol sorunu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Türk kızla yaptığı evliliği ve bu süreçte yaşadıklarını konu alıyordu.

Duvara Karşı filminin ardından Birol Ünel ve Sibel Kekilli Almanya ve Türkiye’de geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Birol Ünel kanser nedeniyle hayatını kaybetti,

Ünel, son olarak Nil Karaibrahimgil'in He Man klibinde rol almıştı.