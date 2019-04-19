Duygu Asena kimdir, kaç yaşındadır, neden Doodle oldu? Duygu Asena kitapları hangileridir? Ünlü yazar Duygu Asena’nın Google’da Doodle olması meraklı vatandaşları arama motorlarında bu sorulara cevap aramaya yöneltti. Paramparça,Aşk Gidiyorum Demez, Aslında Özgürsün, Aynada Aşk Vardı, Değişen Bir Şey Yok gibi bir çok kitabı sahip olan ünlü yazar, yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle Asena feminist yazar olarak tanındı. Peki, Duygu Asena kitapları hangileridir? Haberimizin detayları aşağıda...

DUYGU ASENA KİMDİR?

19 Nisan 1946 yılında İstanbul'da dünyaya gelen gazeteci ve yazar Duygu Asena 30 Temmuz 2006 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Asena Atatürk'ün yaveri ve dönemin CHP milletvekili olan Ali Şevket Öndersev'in torunu olarak İstanbul’da doğdu.

Orta öğrenimini Kadıköy Özel Kız Koleji’nde tamamlamasının ardından İstanbul Üniversitesi Pedagoji bölümünde eğitim gören Asena iş hayatına pedagog olarak başladı ve Haseki Hastanesi Çocuk Kliniği ve İÜ Çocuklarevi’nde çalıştı.

Gazetedeki ilk yazısı 1972 yılında Hürriyet gazetesinin Kelebek ekinde yayımlandı. Bu tarihten itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde gazeteci ve yönetici olarak bulundu. TRT-2 televizyon kanalında 1992 ve 1997 yılları arasında "Ondan Sonra" isimli bir program hazırlayıp sundu (

Gazeteciliğinin yanında yazarlığını da sürdüren Asena, ilk kitabı Kadının Adı Yok ile adını duyurdu. Kitap müstehcen bulunduğundan 1988’de yasaklandı. Uzun süren dava sonucunda tekrar yayımına izin verildi ve ardından aynı yıl yönetmen Atıf Yılmaz tarafından filme alındı.

Yazıları ve kitaplarında değindiği temalar nedeniyle Asena feminist yazar olarak tanındı.

DUYGU ASENA NEDEN ÖLDÜ? Duygu Asena, tedavi gördüğü hastanede beyin tümörü nedeniyle 30 Temmuz 2006 günü vefat etti. Türkiye'deki kadın hareketinin öncülerinden biri olan Duygu Asena, dünya çapında feminizmin en önemli yazarları arasında kabul edilmektedir.

DUYGU ASENA KİTAPLARI HANGİLERİDİR?

- Paramparça, 2004

- Aşk Gidiyorum Demez, 2003

- Aslında Özgürsün, 2001

- Aynada Aşk Vardı, 1997

- Değişen Bir Şey Yok, 1994

- Kahramanlar Hep Erkek, 1992

- Aslında Aşk da Yok, 1989

- Kadının Adı Yok, 1987