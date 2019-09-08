Kolektif Kitap, Tiffany Watt Smith’in insan duygularını incelediği “Duygular Sözlüğü” eserini, Hale Şirin çevirisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu.

Eser dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan farklı kültürlerden seçilmiş 154 duygudan ve onların tanımlamalarından oluşuyor. Kitap, duyguların kişilerin yaşamlarına yön verdiğini belirtir. Yaşamında kötü performansı olan kişiler, olumsuz duygulara sahiptir. İnsanlar olumlu olduklarında yaşama olumlu özellikler katar, olumsuz olduklarında ise bu yaşamın her alanında kendini gösterebilir.

“DUYGULAR BİLGİLERİN UZANTILARIDIR”

Yazar, duyguları öğreti yoluyla öğrenilen hormonsal tepkimeye sebep olan frekansı yükselmiş inançların uzantısı olarak tanımlar. Düşünce, niyet, duygu ve davranışların biri, bilginin uzantılarıdır. Yazar Smith’e göre insanlar acıma, özlem, mutluluk, acı, üzüntü gibi duyguların özelliklerini ve hangi koşullarda bu duyguları hissettiklerini değerlendirmeli.

“19. yüzyılın sonunda panik; yeni oluşmuş, kendilerine ‘kalabalık psikologları’ diyen bir grup tarafından incelenen bir konudur. Birey, kabalağın bir parçası haline geldiğinde bireyler arasındaki bağların daha istikrarsız olduğuna, duyguların bakteri gibi ileri geri uçabildiğine ve daha ilkel bir hale gerilediklerine inanıyorlardır.”

“UTANÇ DUYGUSUNUN ALTINDA KINAMA KORKUSU YATAR”

“Duyguların Sözlüğü” kitabı duyguların nasıl yaşanacağı, hangi davranışları etkin hale getireceği, bir duyguya hangi duygunun eşlik edeceği ve duygunun ne kadarının ifade edilebileceği üzerinde ilgi çekici tespitlerde bulunur.

“Vicdanın sesini duymakla nitelenen suçluluk genelde içsel bir deneyim olarak düşünülürken, utanç duygusu daha çok toplum tarafından kınama korkusuyla ilişkilendiriliyor. Hem kendimizin hem de başkasının gözünün önünden kaybolmak istediğimizde utanç hissettiğimizi biliyoruz.”

“DUYGULAR ZAMAN VE ÇEVREYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR”

Eser insanların duygularının zaman, çevre ve teknolojik gelişmelere göre değişiklik gösterdiğini belirtir. Kitaba göre korku, insanların ilk hissettiği duygulardan bir tanesidir. İlk insanlar mağaralarda yaşarken şimşek veya hayvan sesleri yüzünden bu duyguyu hissetmiştir. Modern dünyada ise insanlar az alışveriş yapmaktan, ev veya araba alamamaktan, tatile çıkamamaktan veya gelecek kaygıları yüzünden korku duygusunu yaşar.

“PİNTUPİ HALKINDA 10 ÇEŞİT KORKU TÜRÜ VARDIR”

“Batı Avustralya’nın çöllerinde yaşayan Pintupi halkında korkunun 10 çeşidi vardır. Bunlardan biri ngulu; bir başkasının intikam peşinde olduğundan korkmak. Kamarrarringu, kanımızı donduran, birinin arkanızdan yaklaştığı hissi. Kanarunvtju, gece gelen kötü hisler için hissedilen duygu. Nginyinwarrarringu, sizi bir anda yere fırlatan sonra neden böyle alarma geçtiğinizi anlamak için etrafa bakmanıza sebep olan his.”

Duyguların tanımını yapmak ve kültür arası farklılıkları okumak isteyen okurlar için “Duygular Sözlüğü” eseri yararlı bir kaynak olacaktır.