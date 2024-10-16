‘Edebi Sofralar' 3. sezonuyla TRT 2 ekranlarında başlıyor

Edebi Sofralar, dünya edebiyatının en ünlü sofralarını, diorama sanatının yardımıyla yeniden tasarlıyor. Kitaplarda geçen yemekleri, konunun uzmanları ile yapılan sohbetler aracılığıyla derinlemesine inceleyen Edebî Sofralar, Perşembe günü saat 20.30'da TRT 2 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



ÇEKİMLER DİORAMA SANATI İLE GERÇEKLEŞTİ

Dünya Edebiyatı'nın en ünlü roman ve öykülerinde geçen yemek sahnelerini o kitabın ve bahsi geçen pasajın atmosferine uygun olarak canlandıran ve seyirci ile buluşturan Edebî Sofralar'ın yeni sezonunda, Dünya Edebiyatı'nın klasiklerindeki sofralar, yemekler ve bununla ilgili olan mekanlar, diorama sanatı ile yeniden tasarlandı. Projenin yönetmeni Nergiz Erbay ve diaroma sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu'nun hayal ve gerçeklerden yola çıkarak yeniden tasarlandığı bu maketler sayesinde seyirci, eserlerde bahsi geçen sofra, yemek ve mekanlar ile daha yakın bir bağlantı kurmuş olacak.

Anlatılan kitapların dünyası, küçücük bir maket üzerinden tüm detaylarıyla yeniden hayat bulduğu 13 bölümden oluşan Edebi Sofralar, Dostoyevski'den Tolstoy'a, Marquez'den Necib Mahfuz'a Dünya Edebiyatı'nın en seçkin eserlerinin taranmasıyla oluşturuluyor.

Edebi Sofralar; her perşembe günü TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak.