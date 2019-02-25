'Edebiyat, insanlığın en diri ve güçlü sesi oldu' Yazar Necip Tosun, edebiyat olmadığında dünyanın daha kaba, sığ ve barbar olacağı yorumunu yaparak, edebiyatın her dönemde insanlığın en diri ve güçlü sesi olduğunu dile getirdi.