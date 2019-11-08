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Edebiyat ve plastik sanat buluşması 

İstanbul Kitap Fuarı ile aynı mekanda eş zamanlı olarak 29 yıldır düzenlenen ARTİST İstanbul Sanat Fuarı’nın Koordinatörü Ümit İyem: Kitap ile plastik sanatlar dünyasını bu fuarda buluşturuyoruz.

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Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” kapsamında gerçekleştirilen “ARTİST 2019/29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı”, Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde sanatseverleri ağırlıyor. “ARTİST 2019 / 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı”nın Genel Koordinatörü Ümit İyem, “Türkiye’nin çok genç bir nüfusu ve okur kitlesi var. Bizim için önemli olan edebiyat dünyası ile plastik sanatçıları mümkün olduğunca bir araya getirmek” dedi. Fuar, bu yıl “Faust” temasıyla yaklaşık 12 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında, yüzlerce sanatçının bini aşkın eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Büyük bölümünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin sahne sanatları, tiyatro, resim ve heykel bölümlerindeki öğrencilerin hazırladığı bir proje alanı bulunan fuarda her gün farklı etkinlikler gerçekleştiriliyor. İyem, öğrencilerin yanı sıra profesyonel sanatçıların eserlerinin de proje alanında yer aldığını dile getirdi. İyem, Goethe’nin unutulmaz eseri “Faust”u atölye kapsamında hazırlayıp her gün fuarda sahnelediklerini aktardı.

Kitap ve sanat  niye ayrı olsun ki!

Koordinatör Ümit İyem, sanat fuarının Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenmesine karşı birçok eleştiri aldıklarını da ifade ederek, şu açıklamayı yaptı: “Bazıları ‘Siz kitap fuarının gölgesinde kalıyorsunuz.’ diyor ama ben öyle düşünmüyorum. Türkiye’nin çok genç bir nüfusu ve okur kitlesi var. Dolayısıyla biz burada genç okurları da yakalayarak sanat fuarını gezdirmiş oluyoruz. Edebiyat dünyasıyla plastik sanatçıları mümkün olduğunca bir araya getirmeli. Onlar birbirinden beslenir.”   

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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