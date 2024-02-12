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Kültür Sanat

Edirne Mevlevihanesi'nde restorasyon projelerinin hazırlanmasıyla kazı çalışmaları başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer'in, geçmişte Konya Mevlevihanesi'nden sonra inşa edilen, Balkanlar'a da hizmet eden ancak günümüze ulaşmayan mevlevihanenin inşasına başlanması talimatı sonrası arşiv kayıtları üzerinden rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı.

AA12 Şubat 2024 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
Edirne Mevlevihanesi'nde restorasyon projelerinin hazırlanmasıyla kazı çalışmaları başladı
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Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tesciliyle Muradiye Camisi bahçesinde Edirne Müze Müdürlüğü ve Edirne Özel İdare ekiplerince kazı çalışmalarına başlandı.

Kazıdan çıkan veriler ışığında restorasyon projesi hazırlanacak.

EDİRNE MEVLEVİHANESİ

Tarihi kaynaklara göre 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Cami Külliyesi'nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap mevlevihane; tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembe günleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Edirne Mevlevihanesi, 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde mevlevihanenin ilk şeyhi Celalettin Çelebi, ikinci şeyhi Cemaleddin Çelebi, tekke şeyhlerinden Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede, son şeyh Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

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