Edirne’de Balkan havası

Edirne’de yarın başlayacak Uluslararası Balkan Müzik Festivali hazırlıkları tamamlandı. 25- 29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası’nın vereceği konserle yarın başlayacak.

Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen festival hakkında konuşan Keşanlı klarnet virtüözü ve TRAKSEV kurucu başkanı Serkan Çağrı, doğup büyüdüğü Trakya topraklarının müziğini yıllardır dünyaya aktarmaya çalıştığını söyledi.

Trakya’nın zengin müzik kültürünün dünyanın her yerinden ilgi çektiğini ifade eden Çağrı, “Özellikle müzik kültürü dünyanın her yerinde ilginç ve samimi görülüyor. Bunu dünyanın her yerine yaymak gerektiğini düşünüyoruz. Önce Türkiye içerisinde sonra da dünyaya açılmalı. Bu kapsamda TRAKSEV’i kurduk” dedi.

Festival takvimi

Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonu’nda gerçekleşecek festivalde, 26 Eylül’de Ege’nin iki yakasını bir araya getiren Cafe Aman İstanbul, 27 Eylül’de Gökçe, 29 Eylül’de Makedon müzisyen Dzambo Agusev, Balkan müziğinin klarnetteki ismi İsmail Lumanovski ve Suzan Kardeş sahne alacak.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü 28 Eylül’de Balkanlarda kültür, sanat ve müzik temalı seminerler düzenlenecek.