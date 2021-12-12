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Kültür Sanat

Edirne'de Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı kutlandı

Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı Trakya Üniversitesinde (TÜ) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

AA12 Aralık 2021 Pazar 02:21 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 02:21
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Kutlama etkinliği Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliğince, Edirne Valiliği ve TÜ himayelerinde Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinlik saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya milli marşının okunmasıyla başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp yaptığı konuşmada Balkan Türklüğünün Türkçesine ve Türklüğüne sahip çıktığını söyledi.

Balkanlar'da yaşayan gençlere destek olmak amacıyla "Gel Konuşalım" Türkçe öğrenme uygulamasını 21 Aralık'ta cep telefonu ve internette uygulamaya koyacaklarını belirten Canalp, "Batı Trakya'ya yapmış olduğumuz ziyaret sonrasında böyle bir ihtiyacı hissetmiştik. 1,5 yıldan bu yana bu proje üzerinde çalışıyorduk." dedi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan da kendisinin aile büyüklerinin hatıraları olan Balkanlar'a fırsat bulduğunca gittiğini ifade etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Türkiye'de en çok Balkanlı öğrencinin TÜ'de eğitim aldığını ve Türkçe Eğitim Bayramı'nı Türkiye'de ilk kutlayan kurumun üniversiteleri olduğunu kaydetti.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Makedonya eski devlet bakanı Hadi Nezir de birer konuşma yaptı.

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliğince programa destek verenlere teşekkür plaketi sunuldu.

Etkinlik halk oyunu gösterisi ve konserin ardından sona erdi.

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