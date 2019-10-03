Ediz Hun İlk kez tiyatro sahnesinde
Yeşilçam’ın ünlü oyunlarından Ediz Hun, “On Küçük Zenci” adlı oyunla ilk kez tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşacak.
Polisiye edebiyatının önemli isimlerinden Agatha Christie’nin kaleme aldığı “On Küçük Zenci” adlı eserinden uyarlanan oyunun prömiyeri, 11 Ekim’de Kadıköy’deki Ak’la Kara Tiyatro’da yapılacak. Burak Karaman’ın yönettiği oyun, 12 Ekim ve 13 Ekim’de de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.
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