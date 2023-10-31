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Kültür Sanat

Efes Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 10. durağı Efes Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

AA31 Ekim 2023 Salı 14:46 - Güncelleme:
Efes Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
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Otizmlilerin müzikle sosyal yaşama kazandırılması hedefiyle İzmirli müzik eğitmeni Orçun Berrakçay'ın 2013'te kurduğu İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), festival kapsamında Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde konser verdi.

Müzik öğretmenlerinin gönüllü destek verdiği koro, 6 yılda Türkiye ve yurt dışında 180 kentte müzikseverlerle buluştu.

Festivalin merkezi konumundaki İzmir Kültür Sanat Fabrikası, özel etkinliklere, açık hava konserlerine, söyleşilere ve sergilere ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda sinemanın iki usta ismi Türkan Şoray ve Ediz Hun söyleşisi 3 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ali Congun, Okan Cabalar ve Large L Stand Up gösterilerinin yanı sıra Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi gösterisi de İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesinde yapılacak.

Kolekta'nın yeni sergiler dizisi "Uzak Yakın", festival sonrasında da 28 Kasım'a kadar "İzmir Resim ve Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi" ile "İzmir Resim ve Heykel Müzesi Sanat ve Tarih Galerisi"nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

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