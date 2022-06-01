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Kültür Sanat

Emine Erdoğan Başkent Kültür Yolu Festivaline katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Venezuelalı El Sistema's Fusion Ensemble'nin, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki konserini izledi.

IHA1 Haziran 2022 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Ana Salon'daki konseri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ile birlikte dinledi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes, konser sonunda El Sistema's Fusion Ensemble'nin daveti için Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Büyükelçinin daveti üzerine sahneye gelen Emine Erdoğan da müzisyenleri tek tek tebrik etti ve onlara çiçek verdi.

Grup üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Emine Erdoğan, salondan ayrılırken konseri izlemeye gelen müzikseverlerle sohbet ederek özçekim yaptırdı.

Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Venezuela ziyaretimizin unutulmazlarından El Sistema's Fusion Ensemble'yi yeniden dinleme fırsatını ülkemizde bulmak büyük mutluluk. Müziğin bilgeliğine, iyileştirici ruhuna en güzel örneği sergilediler. Orkestranın performansına hayran olmamak elde değil" ifadelerini kullandı.

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