Emmy Ödülü Game of Thrones’un

Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen 71. Emmy Ödül Töreninde “En İyi Drama Dizisi” ödülüne 32 dalda aday gösterilen “Game of Thrones” layık görüldü. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” (Drama) ödülünü aldı. “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü “Fleabag” alırken, “Chernobyl” de “En İyi Mini Dizi” ödülünü alan diğer yapım oldu.