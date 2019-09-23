Emmy Ödülü Game of Thrones’un
ABD’de “Televizyonun Oscarları” olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri’nin kazananları belli oldu.
Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda düzenlenen 71. Emmy Ödül Töreninde “En İyi Drama Dizisi” ödülüne 32 dalda aday gösterilen “Game of Thrones” layık görüldü. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” (Drama) ödülünü aldı. “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü “Fleabag” alırken, “Chernobyl” de “En İyi Mini Dizi” ödülünü alan diğer yapım oldu.
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