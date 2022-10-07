En büyüğü 74 ton! 500 yıllık dünya mirası onarılması imkansız hasar gördü

Güney Amerika ülkesi Şili'ye bağlı Paskalya Adası olarak bilinen Rapa Nui'de, açık havada bulunan 500 yıllık 'moai' olarak adlandırılan taş heykellerin, Pazartesi günü çıkan çalı yangınında hasar gördüğü açıklandı. Şili Kültür Bakanlığı'ndan Carolina Perez Dattari konuyla ilgili açıklamasında "Rapa Nui'de Dünya Mirası Alanını etkileyen bu ciddi yangından dolayı üzgünüz" diyerek yetkililerin hasar tespiti için sahada olduğunu belirtti.

30 MOAİ HEYKELİ HASAR GÖRDÜ

Yetkililer bazı heykellerdeki hasarı 'kömürleşmiş' olarak nitelerken, Rapa Nui Belediyesi yanan heykellerdeki hasarın onarılmaz olduğunu vurguladı. Belediyeden dün yapılan açıklamada yangından yaklaşık 30 moai heykelinin etkilendiğini ve yangının soruşturulduğunu belirtti.

EN BÜYÜĞÜ 74 TON AĞIRLIĞINDA VE 10 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Paskalya Adası'nda yaklaşık 1000 dev taş heykel ve oyma bulunuyor. Bunlardan en büyüğü 74 ton ağırlığında ve 10 metre yüksekliğinde. Taş heykellerin, 1400 ve 1650 yılları arasında yerli Rapa Nui halkı tarafından yapıldığı ve adanın yüksek yerlerine yerleştirildiği biliniyor.