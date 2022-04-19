En büyük köy kütüphanesini kuruyorlar

Diyarbakırlı yazar ve şair Devran Sinanoğlu, kitabının gelirlerini çocuklara bağışlayarak örnek bir projeye imza attı.

Proje kapsamında şu ana kadar 96 köy okuluna 86 bin 930 kitap ve 3 bin 22 tane başta çanta olmak üzere defter, kalem, silgi gibi kırtasiye ürünlerini ulaştıran Sinanoğlu proje ile ilgili şunları söyledi:

Tellikaya köyünde Hacı Mustafa Akyıl ilk ve ortaokulunda kuracağımız Şehit Astsubay Cengiz Tokur kütüphanesi en az 12 bin kitap kapasiteli olacak. Masa, perde, sandalye ve kitaplık katkısından bulunduk. Kütüphanemizi sıfırdan kurduk. Şuan kitap dışında hiç bir eksiğimiz kalmadı. Kitapseverden kitap bekliyoruz. Kütüphanemiz İlk olma özelliğini taşıyor. Projeyi 2021 Haziran'ında başlattık. 100. Kütüphanemiz olan Şehit Cengiz Tokur kütüphanesinin açılışını 2022 Haziran ayında yapacağız. Hedefimiz bir yıl içinde Diyarbakır'da 100 köy okuluna en az 100 bin kitap bağışlamak. Bu da Türkiye'de bir ilktir. Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz.

Bunun yanı sıra Rize'den tutunda Van'a kadar. Erzurum'dan tutunda Şanlıurfa'ya kadar. Bir çok ilimizde de hem kütüphane kurduk hem de kitap ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Okullarımıza Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği Yüz Temel Eser ve Dünya Klasiklerini gönderiyoruz. Proje kapsamında para kabul etmedik ve kabul etmiyoruz da. Bizim paraya değil, kitaba ihtiyacımız var. Cehaletin reçetesi okumak ve okutmaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha aydın daha bilinçli ve üretken bir beyne sahip olmaları için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Karanlıktan kurtulup, aydınlığa ulaşmanın formüllü okumaktır. En büyük hazine bilgidir. Bilginin kaynağı ise kitaplardır. Yarınlarımız olan çocuklarımız ülkemizin istikbali ve ikbalidir. Bu ikballi ne kadar çok telefon ve oyun bağımlılığından koruyabilirsek ülkemizi o kadar aydınlık bir gelecek bekleyecek. Çocuklarımızı oyun bağımlılığından kurtarmanın en güzel yollu kitap okumaya, kitap sevdirmeye sevk etmektir.

Kitapseverden para değil, kitap bekliyoruz. Bir kitap bazen, bir hayatı değiştirmeye yetiyor. Onun için bir kitap bile olsa katkıda bulunmak isteyen kitapseverler Hacı Mustafa Akyıl ilk ve orta okulu Tellikaya mahallesi, Tellikaya küme evleri No: 186 Bağlar/ Diyarbakır adresine kitap gönderebilirler." şeklinde konuştu.