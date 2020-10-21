Endüstrinin bugünü Bosphorus Film Lab'da konuşulacak

21 Ekim 2020 Çarşamba 13:28 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:28

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı'nın destekleriyle; Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 – 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali, endüstri bölümü Bosphorus Film Lab ile 24-29 Ekim tarihleri arasında sektörün buluşma noktası olacak.

BOSPHORUS FİLM LAB ETKİNLİKLERİ BU YIL ÇEVRİMİÇİNDE BULUŞTURUYOR!

Yerli ve yabancı konukların dijital platformlar üzerinden katılımcılarla buluşup etkin bir paylaşım alanının yaratılacağı Bosphorus Film Lab’da film gösterimlerinin yanı sıra paneller, sunumlar, söyleşiler, Instagram canlı yayın sohbetleri katılımcıların dolu dolu bir festival geçirmelerini sağlayacak.

ENDÜSTRİYE AİT GÜNCEL KONULAR PANELLERDE ELE ALINIYOR

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek panellerde sektöre dair önemli konular ele alınacak. 24 Ekim Cumartesi günü yapımcı Müge Özen’in moderatörlüğünde; Bir Film ve Başka Sinema Genel Müdürü Ersan Çongar, TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven ve TME Film Finans ve Dağıtım Direktörü Orhan Taşdemir’in katılımıyla Yapımdan Dağıtıma Film paneli gerçekleştirilecek. Film yapımından dağıtımına özellikle pandemi sürecini de ele alarak günümüzün dinamiklerinin yapımcı ve dağıtımcı gözünden değerlendirildiği bu panelde, hem bağımsız sinemanın hem de ana akım modellerinin uğradığı değişimler üzerine konuşulacak.

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer panel ise 25 Ekim Pazar günü Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Prof. Dr. Arzu Öztürkmen’in moderatörlüğünde; Yapımcı Yamaç Okur, BluTV Dramalar Müdürü Sarp Kalfaoğlu, OGM CEO’su ve Yapımcı Onur Güvenatam ve TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz’un katılımıyla TV ve Dijitalde İçeriğin Döngüsü üzerine gerçekleştirilecek. Değişen izleme alışkanlıkları ve yeni mecraların yaratılan içerikler ve yaratıcılar üzerindeki etkisinin konuşulacağı bu panelde; TV ve dijital dizi içeriklerinin yapımındaki farklılıklar, bu farklılıkların yaratıcılar üzerindeki etkileri, mecraların proje ararken dikkat ettikleri ve hedefleri ele alınacak.

INSTAGRAM CANLI YAYINLARI MERAK UYANDIRIYOR

Bosphorus Film Lab kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin en ilgi çekenlerinden biri ise sinemaseverlerin merakla beklediği isimlerin katılacağı Instagram canlı yayın sohbetleri olacak. Samimi, dinamik ve etkili kısa sohbetlerden oluşacak canlı yayınlara 24 Ekim Cumartesi günü Oyuncu Metin Akdülger, 25 Ekim Pazar günü Yapımcı Zeynep Atakan, 26 Ekim Pazartesi günü Kurgucu Ayris Alptekin ve 27 Ekim Salı günü Senarist ve Yönetmen Gizem Kızıl katılarak Bosphorus Film Lab direktörü İpek Tugay’ın sorularını yanıtlayacak.

FİLM SEKTÖRÜ SUNUMLARDA KONUŞULUYOR

Bosphorus Film Lab ayrıca bağımsız sinemada izleyici kitlesi yaratma ve üretim sürecinde yeni perspektiflerin keşfi açısından ele alınacağı iki panele de ev sahipliği yapacak. 26 Ekim Pazartesi günü Film Pazarlama Stratejisti Joanna Solecka’nın Filmler İçin İzleyici Kitlesi Yaratmak: Dijital Ortama Geçiş başlıklı sunumunda sosyal medyanın film pazarlama için büyük fırsatlar sunması ile niş hedeflemeden kişiye özel mesajlara, dijitalin film tanıtımında nasıl devrim yarattığına ve filmlerin izleyicilerini bulmasına nasıl yardımcı olduğuna dair bilgiler paylaşılacak.

27 Ekim Salı günü, yeteneklerin ve yaratıcıların projelerini geliştirmelerinde destek sağlamak ve eğitim vermek amacı ile kurulan Less Is More platformunun Yönetici Ortak ve Artistik Direktör’ü Antoine Le Boss bağımsız film projeleri için yazı aşamasındaki kısıtlamaları itici güç olarak kullanmayı öğretmeyi hedef alan Film Projeleri İçin Yeni Bir Perspektif başlıklı bir sunum gerçekleşecek.

BOSPHORUS FİLM LAB FESTİVAL SÖYLEŞİLERİ İLE ETKİLEŞİMİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Bosphorus Film Lab bünyesinde gerçekleştirilecek konuşmalar da katılımcıların ilgiyle takip edeceği etkinlikler arasında yerini alıyor. 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek Jürileri Tanıyalım etkinliğinde hem yabancı pitching jürisi hem de work in progress jürisi dinleyiciyle buluşacak. Pitching jürisinde olan Sorfond Proje Yöneticisi Per Eirik Gilsvik ile Tribeca Film Festivali ve Les Arcs Film Festivali Artistik Direktörü Frederic Boyer’in ardından Work in Progress’in yabancı jüri üyeleri olan Cottbus Film Festivali Program Direktörü ve Berlinale Forum Danışmanı Bernd Buder ile Cannes Film Festivali Director’s Fortnight ve Locarno Film Festivali Seçici Komite Üyesi Anne Delseth’in yer aldığı Work in Progress Jürisi kendilerini tanıtma ve dinleyicilerin sorularını yanıtlama fırsatı bulacaklar.

Söyleşilerin bir diğeri ise 27 Ekim Salı günü Berlinale Talents iş birliği ile gerçekleştirilecek. Her yıl Dünya’nın her yerinden yaratıcıları ağırlayan ve etkili bir program sunan Berlinale Talents Program Direktörü Florian Weghorn, daha önce Berlinale Talents programına seçilen ve projesini sunma fırsatı elde eden Yapımcı Sinem Altındağ ile Lokal Yeteneklerin Keşfi üzerine sohbet ederken Türkiye’deki yeteneklerden ve lokal yeteneklerin evrensel sinema ağında yer edinirken geçtikleri süreçlerden bahsedecekler.