'Entelektüeller hızla medyaya yöneldiler çünkü popülerlik arayışındalar'

Türkiye’nin yayıncılık dünyasında yaşanan entelektüel çöküş, hızla yayılan popülerlik arayışı ve bütün bunların getirdiği vasatlaşma eğiliminin oluşturduğu “Türk Edebiyatı nereye gidiyor?” sorusunu masaya yatırıyoruz. Akşam.com.tr üç kısımdan oluşacak röportaj serisi kapsamında masaya yatırdığı ilk çerçeve olan “Entelektüel Çöküş” başlığını, konunun önde gelen uzmanlarından Yalvaç Ural ve Süleyman Seyfi Öğün ile konuştu.

Varoluş eksikliği çeken insanların kendilerine çıkar yol olarak sanatı seçtiklerini anlatan Yalvaç Ural, yayıncılık dünyasında kötü gidişata karşı bir direnç olduğunu belirterek, "Yayıncının bir çizgisi olması gerekir. Çünkü yayıncılık, nalburluk değildir." dedi.

Entelektüellik için "çöküş kavramını uygun bulmadığını" belirten Süleyman Seyfi Öğün ise, dünyadaki her şeyin vasatlar üzerinden geliştiğini ve her neslin kendi tarihini inşa etmekte olduğunu anlatarak, "Popülerlik arayışındaki insanlar hızla medyaya yöneldiler. Bugün bir hukukçu soğan üzerine de konuşabiliyor. Alanlar birbirine karıştı. Derin bir kavrayış yok." diye konuştu.