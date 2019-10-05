21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

''Erdoğan’ın ayakta alkışlaması bizi duygulandırdı''

Dünyaca ünlü piyanistler Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verdikleri konserde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini ayakta alkışlamasından dolayı çok duygulandıklarını söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni sezon açılış konserinde solist olarak yer alan Güher-Süher Pekinel, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’nın konseri dinleyerek, ayakta alkışlamalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlamasından çok duygulandık, mutlu olduk. İnşallah kendisini başka konserlerde de görmeyi arzu ediyoruz.” dedi. Konserden sonra Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile kuliste bir araya geldiklerini belirten Güher Pekinel, Erdoğan’a sürdürdükleri eğitim projelerinden ve orkestranın ve sanatçıların yaşadığı sorunlara ilişkin bilgi verdiklerini, Cumhurbaşkanının konuyla yakından ilgilendiğini söyledi. 

SALON SÖZÜ ALDIK

Pekinel, Erdoğan’dan, CSO’nun yıllardır tamamlanması beklenen konser salonun açılışının gelecek dönem yapılacağına ilişkin söz de aldıklarını ifade etti. Piyano ikilisi, Külliye’de ve CSO’da konser vermenin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizdi. 

Deprem sırasında en özel tahliye

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Bakan Varank açıkladı: 700 kişiye iş sağlayacak!

Fenerbahçe yine kayıp

Fenerbahçe yine kayıp

İsveç´te esnaflık yapan Türk 'yılın kahramanı' oldu

İsveç´te esnaflık yapan Türk 'yılın kahramanı' oldu

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

O görüntülere tepki yağmıştı! Soruşturma başlatıldı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı
 

POPÜLER HABERLER

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA