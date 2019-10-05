''Erdoğan’ın ayakta alkışlaması bizi duygulandırdı''

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni sezon açılış konserinde solist olarak yer alan Güher-Süher Pekinel, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’nın konseri dinleyerek, ayakta alkışlamalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek “Cumhurbaşkanımızın ayakta alkışlamasından çok duygulandık, mutlu olduk. İnşallah kendisini başka konserlerde de görmeyi arzu ediyoruz.” dedi. Konserden sonra Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile kuliste bir araya geldiklerini belirten Güher Pekinel, Erdoğan’a sürdürdükleri eğitim projelerinden ve orkestranın ve sanatçıların yaşadığı sorunlara ilişkin bilgi verdiklerini, Cumhurbaşkanının konuyla yakından ilgilendiğini söyledi.

SALON SÖZÜ ALDIK

Pekinel, Erdoğan’dan, CSO’nun yıllardır tamamlanması beklenen konser salonun açılışının gelecek dönem yapılacağına ilişkin söz de aldıklarını ifade etti. Piyano ikilisi, Külliye’de ve CSO’da konser vermenin kendileri için çok değerli olduğunun altını çizdi.