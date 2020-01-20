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Kültür Sanat

Eşi Kenan Işık'ın son durumunu anlattı: Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor

Kenan Işık'ın eşi Beril Işık, usta sanatçının son durumunu anlattı. Beril Işık, 'Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor.' dedi.

20.01.2020  10:53 - Güncelleme: 20.01.2020  10:53

Şu anda 72 yaşında olan Kenan Işık, 2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda uzun süre bitkisel hayatta kalmıştı. Hastaneden çıkan Kenan Işık’ın evde tedavisi devam ediyor.

Usta oyuncunun eşi Beril Işık'tan yeni bir açıklama geldi.

"GÖZLERİYLE KONUŞUYOR"

Ünlü oyuncunun Işık’ın söylenenleri duyduğunu fakat tepki vermediğini söyleyen eşi son durumunu anlattı: Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu.

''Türk halkı bizim için örnektir''

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