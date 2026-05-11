ESÖNDER'den Geleneksel Sanatlara Anlamlı Dokunuş

Geleneksel sanatlarımızı yeni nesillerle buluşturmayı amaçlayan programda katılımcılar; çini ve ebru sanatının inceliklerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu. Hanım mezunlara yönelik gerçekleştirilen atölye çalışmaları, sanatın birleştirici yönünü ve kültürel mirasımızın estetik derinliğini katılımcılara yeniden hissettirdi.

Çini sanatçısı Meliha Nurman rehberliğinde gerçekleştirilen çini atölyesinde geleneksel motifler ve desen çalışmaları yapılırken, ebru sanatçısı Zeliha Karacif eşliğinde düzenlenen ebru atölyesinde ise katılımcılar suyun üzerindeki renklerin ahengini sanat eserine dönüştürdü.

Katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanan etkinlikte; gelenekten ilham alan sanat anlayışının sosyal birlikteliğe ve kültürel gelişime katkısı bir kez daha ortaya kondu.

Program sonunda konuşan dernek başkanı Ahmet Soytürk, kültür ve sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade ederek emeği geçen eğitmenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

"Gelenekten ilham, sanatla buluşma zamanı." mottosuyla gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.