Eti Bakır'ın İkiztepe'deki desteği sürüyor

Türkiye'de cevherden son ürüne kadar üretim yapabilen tek izabe tesise sahip olan Eti Bakır'ın desteğiyle Samsun Bafra'da devam eden İkiztepe araştırmalarında, 2024 yılı arkeolojik kazı sezonu başlıyor. Tarih cenneti Anadolu'nun en eski kazı alanlarından biri olan Karadeniz'in en kapsamlı arkeolojik kazısı İkiztepe Höyüğü'ndeki çalışmalar, bu yıl da İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt'ın başkanlığında gerçekleştirilecek.

Anadolu ve Karadeniz'in binlerce yıllık tarihine ışık tutan İkiztepe'deki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, "İstanbul Üniversitesi tarafından 1974 yılında başlatılan İkiztepe Höyüğü kazı araştırmaları, Anadolu'nun kültür hazinesinin insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan sonuçlara ulaşması yönüyle, tüm dünyada arkeoloji ve tarih çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor. Bugüne kadarki araştırmalarımız İlk Tunç Çağı, Tunç Çağı ve Geç Kalkolotik Çağ kültürlerine ait keşiflerde bulunmamızı sağladı. Eti Bakır sponsorluğunda, 2024 yılı kazılarımızda da dört höyükten oluşan İkiztepe'de yeni bulgulara erişmek için heyecanlıyız" dedi.

BİLİMİN VE İŞÇİLİĞİN MERKEZİ

Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, Hitit öncesi dönemde, Samsun İkiztepe bölgesinde özellikle maden ve tekstil alanlarının öne çıktığını kaydederek şunları söyledi: "Mezarlarda bulduğumuz bakır eşyalar, İkiztepe'nin binlerce yıllık geçmişinde, metali kullanma ve madencilik konusundaki teknik bilgi ve ustalığa sahip insanların yaşadığını işaret ediyor. İkiztepe'yi diğer kazı alanlarından ayıran bir diğer özellik ise bölgede yaşayan halkın, maden işçiliğinin yanı sıra tekstil ve dokumacılığı da aynı dönemde yaşadıkları diğer insanlara göre çok daha iyi bilmeleri. Yine kazı alanında bulunan ve İlk Tunç Çağı III. Zamanına tarihlenen, 690 iskeletin yer aldığı toplu mezarlık, Anadolu'daki emsallerine kıyasla en büyüklerden biri olarak kayıtlara geçiyor. Bazı iskeletlerde rastladığımız trepanasyon dediğimiz kafatası ameliyatı izleri de İkiztepe'nin tıp alanındaki gelişmişliğinin önemli bir göstergesi oldu."

KARADENİZ'İN BİNLERCE YILLIK BAKIR MİRASI

Türkiye'nin arkeolojik kalıntılarıyla dünyanın önde gelen yerlerinden biri olduğunu ifade eden Eti Bakır Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisi İşletme Müdürü Ali Yılmaz, "Samsun'un Bafra ilçesindeki İkiztepe kazılarının hem insanlık hem Anadolu hem de Karadeniz için tarihe ışık tutacak yeni bulgulara ulaşılması adına Eti Bakır olarak sponsorluk desteğimizi 2024 yılı kazı sezonunda da sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Arkeolojiye katkıyı, Anadolu'nun mirasına sahip çıkmayı, üzerinde yaşadığımız topraklara ve insanımıza karşı bir borç olarak görüyoruz. İkiztepe kazıları, bakırın bu coğrafyada binlerce yıldır yaşamın merkezinde olduğunu ortaya çıkarması açısından Eti Bakır adına özel bir anlam taşıyor. Biz de bu bölgenin Hitit öncesi tarihinden bugüne nesiller boyu devam eden bakır üretimini, yeni nesil temsilcisi olarak geleceğe taşımanın gururunu yaşıyoruz" dedi.