Etnospor'a yoğun ilgi: İlk gün etkinlikleri tamamlandı

Dünya Etnospor Birliği tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde ilk gün tamamlandı.

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın kestiği kurdeleyle başlayan festival, atçılık gösterisiyle devam etti.

Bilal Erdoğan'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği törende Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul Valisi Davut Gül, yaptıkları konuşmalarla katılımcılara ve ziyaretçilere seslendi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalin ilk gününde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ve sahne sanatları etkinlikleri düzenlendi.