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Kültür Sanat

Etnospor'da ikinci gün heyecanı başladı

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün etkinlikleri başladı. Yoğun katılımın olduğu festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluşuyor.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 12:03 - Güncelleme:
Etnospor'da ikinci gün heyecanı başladı
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İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ikinci gün etkinlikleri başladı.

TürkMedya'nın ana medya sponsoru olduğu ve 35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

    Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

    Yoğun katılımın olduğu festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluşuyor.

    DÜNYA KÜLTÜRLERİ BU FESTİVALDE

    Dünya Etnospor Birliği, bu festivalle birlikte ziyaretçilere dünyadaki farklı kültürleri tanıtıyor.

    Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken, eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite festivalde bulunuyor.

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