Eyüpsultan Belediyesi Ahmet Kekeç Kütüphanesi açılıyor

29 Mart 2021 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:11

Eyüpsultan'daki vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençlerin ve çocukların araştırma yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla kütüphane açılıyor.

Kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, ferah kitap okuma ve toplantı salonları, 120 kişilik oturma kapasitesine sahip olan kütüphane, kitapseverlere sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak.

Kütüphanenin açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ahmet Kekeç'in ailesinin katılımıyla 29 Mart Pazartesi günü saat 14:00'da gerçekleştirilecek.