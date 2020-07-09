Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncuları

09 Temmuz 2020 Perşembe 16:47 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 16:47

Eyvah Eyvah 3 başrolünü Ata Demier ve Demet Akbağ'ın paylaştığı, Trakya şivesiyle konuşulan aile komedisi olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Eyvah Eyvah 3, 31 Ocak 2014 tarihinde Türkiye genelinde gösterime girdi. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Eyvah Eyvah filminin çekildiği mekanlar en az film kadar dikkat çekiyor. Peki, Eyvvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filmi bu akşam saat 20:00'da Star Tv'de ekranalara gelecek. İzleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak olan filmin senaryosunu Ata Demirer'e, yönetmenliği ise Hakan Algül'e ait. İşte, Eyvah Eyvah filmi hakkında merak edilenler…

Eyvah Eyvah 3 filminde yine başrolleri Ata Demier ve Demet Akbağ paylaşıyor. Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan’la da nihayet evlenmiştir.

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Eyvah Eyvah filminin çekildiği yer Çanakkale'nin Ezine ilçesi. Denizin güzelliği ve hayatın sakinliği ile perdeye yansıyan Geyikli kasabası, Çanakkale'de bulunuyor. Çanakkale, Ezine ilçesine bağlı olan kasabanın hemen her mekanının kullanıldığı filmin galası da burada bulunan meydanda gerçekleştirildi.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU NE?

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgân’la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgân’ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekânlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Eyyvah Eyvah 3'te Firuzan ve Hüseyin Badem'in ayrılan yolları Firuzan'ın gönül kırıklığını dindirmek için Geyikli'ye gelmesiyle tekrar kesişiyor ve öykünün kahramanları teker teker bu taşra kasabasında toplanıyor, başları derten kurtulmayan ikili bu kez asıl hedef olmayıp, oyunu bozmaya çalışan taraf oluyor.

Serra Yılmaz'ın canlandırdığı Mercedes karakteri izleyiciyi güldürmüştü. Özellikle de Yılmaz'ın yılandan kaçarken kendisini yuvarladığı, toza toprağa atıp üstüne bir de takla attığı sahne bir hayli konuşuldu.

Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler. Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız renkli karakterleriyle, macera Geyikli'de yine ve yeniden devam ediyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde; Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Ayrıca Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler de Eyvah Eyvah 3’te konuk olarak yer alıyor.