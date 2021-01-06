Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları ve konusu

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 12:44

Eyvah Eyvah 3 bu akşam Star Tv'de yayınlanıyor. 2014'te vizyona giren Eyvah Eyvah 3, oyuncuları ve konusu ile izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Bir sahil kasabasında geçen hikayede filmi izleyenler Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi? sorusuna yanıt arıyor. Eyvah Eyvah 3, Hüseyin'in Can dostu, ablası Firuzan ile maceralarını konu alıyor. İşte Eyvah Eyvah 3'ün çekildiği yer, oyuncuları ve konusu hakkında merak edilenler...

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.

Eyvah Eyvah 3 ile kahkaha kaldığı yerden devam ediyor. Hüseyin Badem (Ata Demirer) ve Firuzan (Demet Akbağ) yine bir arada. Geyikli’de bir bebeğin peşinde yepyeni bir macera ‘Eyvah Eyvah 3’ ile yaşanıyor. Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.

Başrollerini, Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak'ın paylaştığı Eyvah Eyvah 3'ün müziği Fahir Atakoğlu imzası taşıyor. Tarık Ünlüoğlu, Serra Yılmaz, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Teoman Kumbaracıoğlu ve Salih Kalyon'un da rol aldığı serinin üçüncü filminin konusu şöyle;

EYVAH EYVAH 3 KONUSU

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Bu sırada Hüseyin'in ablası ve yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikili, ayrı şehirlerde başka hayatlar yaşıyor olsalar da yine ortak bir noktada buluşurlar. İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI

Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tarık Ünlüoğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Serra Yılmaz, Meray Ülgen, Teoman Kumbaracıbaşı, Cengiz Bozkurt

Tanju Tuncel, Şener Kökkaya, Caner Alkaya, Şehsuvar Aktaş, Hazım Körmükçü, Onur Buldu, Ali Meriç, Hande Dane, Uğur Biçer, Beyti Engin, Murat Serezli, Ergun Kuyucu, Hakan Karsak, Kahraman Sivri, Cenk Tunalı, Selahattin Taşdöğen, Naci Taşdöğen, Yeşim Ceren Bozoğlu, Durul Bazan, Erkan Can, Simge Defne, Elif Erdoğan, Neslihan Aka, Özkan Çınarlı, Aziz Aslan, Onur Atilla, Selçuk Borak