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Kültür Sanat

Farklı bir futbol insanından, farklı bir kitap: Ümit Metin Yıldız'dan soyunma odası

Ümit Metin Yıldız'ın hem futbolcu hem teknik direktör olarak uzun yıllardır içinde bulunduğu futbol ortamını, türlü renkleriyle gözler önüne serdiği kitabı ‘Soyunma Odası' İletişim Yayınları'ndan çıktı.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:40 - Güncelleme:
Farklı bir futbol insanından, farklı bir kitap: Ümit Metin Yıldız'dan soyunma odası
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Dünyanın hemen her yerinde, dünyanın en kolay işi gibi gözüken bir meslek: Futbolculuk!

Dünyanın hemen her yerinde, dünyanın en kolay işi gibi gözüken bir meslek: Teknik direktörlük!

Ümit Metin Yıldız, hem futbolcu hem teknik direktör olarak uzun yıllardır içinde bulunduğu futbol ortamını, türlü renkleriyle gözler önüne seriyor: Küçük bir çocuğun büyük heveslerinden yarıda kalan "yıldız" olma hayallerine, berbat antrenman koşullarından lanetli formalara ve şikeli maçlara, zor taraftara sahip şehirlerde teknik direktörlük yapmaktan tek bir penaltı vuruşuyla bir üst lige yükselme şansının kaçırılmasına, sadece sol ayaklı futbolculardan kurulu bir takım hayalinden Sergen Yalçın'la çalışmaya...

Dünyanın hemen yer yerinde, dünyanın en kolay işi gibi gözüken futbolculuğun, teknik direktörlüğün arkasında yatan büyük zorlukları, çelişkileri bambaşka bir gözle kaleme alan "Metin Hoca", hayatı futbol üzerinden, futboluysa hayat üzerinden anlatıyor. Üstelik Soyunma Odası futbolun yakıcı yanlarıyla romantizmi, fanteziyle gerçeği zaman zaman öyle ustalıkla iç içe geçiriyor ki, edebi bir zevkle de okutuyor kendini.

ÜMİT METİN YILDIZ KİMDİR?

1965 yılında İstanbul'da doğdu. Futbola Gaziosmanpaşaspor Genç Takımı'nda başladı. Üçüncü Lig'den Süper Lig'e her kademede Gaziosmanpaşaspor, Konyaspor, Çorluspor, Bayrampaşaspor gibi takımlarda oynadı. 1996'da futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başladı. Her ligden çok sayıda takımda antrenör ve teknik direktör olarak görev yaptı: Gaziosmanpaşaspor, Çerkezköyspor, Diyarbakırspor, Yimpaş Yozgatspor, Adanaspor, Küçükköyspor, Kocaelispor, Şekerspor, Orduspor, Gebzespor, Giresunspor, Boluspor, Şanlıurfaspor, İzmit Belediyespor, Sarıyer, Bandırmaspor, Denizlispor, Halide Edip Adıvarspor, Hendekspor, Alibeyköyspor. Adanaspor ile Süper Lig'e, Gaziosmanpaşaspor ve Şekerspor ile İkinci Lig'e, Çerkezköy Belediyespor ile Üçüncü Lig'e çıkan takımlarda çalıştı, şampiyonluklar yaşadı. Mayıs 2017'de Kocaelispor ile Altay'a karşı oynanan İkinci Lig'e yükselme final maçını penaltılarda kaybetti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Belgin ile evli, Öykü ve Duygu'nun babası. Ümit Metin Yıldız, "Yıldız Adayı" programıyla Lig Radyo'da dinleyicileriyle buluşuyor.

  • Ümit Metin Yıldız
  • Soyunma Odası
  • Futbol Kitabı

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